Peuter (2) verdronken in recreatieplas vlak over Nederlandse grens mvdb

20 juli 2018

22u27

Bron: ANP 5 Een kind van twee is vandaag verdronken in de recreatieplas Fun Beach in het Nederlands-Limburgse Panheel, een dorp op zo'n tien minuten rijden van het Belgische Kessenich (Kinrooi).

Omstanders die het kind van twee jaar uit het water haalden, begonnen met reanimeren en hulpdiensten namen de reanimatie over, meldt een politiewoordvoerster.



De peuter overleed enige tijd later in een ziekenhuis in Roermond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en gaat uit van een noodlottig ongeval. Over de identiteit van het slachtoffer en of het gaat om een jongen of meisje zegt de politie niets.

Kindje (2) verdronken in recreatieplas Fun Beach - https://t.co/vT01JO30D4 #1Limburg. Reddingsbrigades Nederland heeft al een landelijke oproep geplaatst dat ouders beter op hun kinderen moeten letten om dit soort van incidenten te voorkomen.#1Limburg pic.twitter.com/mE5L5wb0H2 VeTraNed(@ VeTraNed) link

