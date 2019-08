Peuter (2) valt negen meter naar beneden uit raam van hotelkamer in Britse badplaats ttr

20 augustus 2019

21u21

Bron: The Guardian, Mirror 0 buitenland Een peuter is uit een raam van een hotelkamer op de tweede verdieping gevallen in Blackpool, een badplaats in het westen van Engeland. Het zwaargewonde kind werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Dat schrijven Britse media.

Wendy en Kevin Twiss, die een hotel runnen in de Britse badstad, verwittigden de hulpdiensten vanochtend rond 9 uur nadat ze een hels geschreeuw hoorden. “We hoorden een luide gil, maar konden niets zien. Toen we uit het raam keken, zagen we een meisje op de grond liggen. Ik klom over de muur en liep naar haar toe om haar te helpen”, verklaart Kevin Twiss. Het achttien maanden oude meisje was uit een raam op de tweede verdieping van het verderop gelegen Rooms Inn hotel gevallen.

Intussen was ook de vader van het meisje naar beneden gerend. “Ik nam zijn dochtertje op en gaf haar aan hem”, gaat de hoteleigenaar verder. “Hij nam zijn kind mee en rende terug naar het hotel. Het was verschrikkelijk. Ik hoop dat we geen slecht nieuws te horen krijgen.”



Het kind, dat zo’n negen meter naar beneden viel, werd onmiddellijk naar het Alder Hey kinderziekenhuis in Merseyside gebracht. De politie van Lancashire deelt mee dat het meisje ernstig gewond raakte. Volgens enkele getuigen zou het kind een gebroken schedel en een borstletsel hebben opgelopen.

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeluk.