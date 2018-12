Peuter (2) in coma nadat hij gebruikt werd als “bokszak”: zes Fransen opgepakt wegens marteling SVM

21 december 2018

18u43

Bron: Belga 0 In het noorden van Frankrijk zijn zes mensen opgepakt en in beschuldiging gesteld van marteling en barbaarsheid tegenover een peuter van 2 jaar oud. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis in een kunstmatige coma. Dat meldt de procureur van Douai.

De moeder van de 2-jarige Yanis bracht de baby dinsdag met breuken en kneuzingen naar het ziekenhuis van Douai. Daar gaf ze een warrige uitleg over de slechte toestand van haar kind. De verplegers van het ziekenhuis roken onraad en brachten de politie op de hoogte.

Uit het onderzoek bleek dat het kind gedurende twee avonden het slachtoffer is geweest van een reeks misbruiken. Die vonden plaats bij een bevriend koppel in Auberchicourt, nabij Douai. Ook de moeder, een 27-jarige vrouw uit Douai, was bij één van die avonden aanwezig. Drie andere vrienden deden eveneens hun duit in het zakje. De daders zouden het kind gebruikt hebben als "bokszak".

Volgens de procureur leefden de daders -tussen 22 en 37 jaar oud- in een armoedige omgeving. Ze waren tijdens de mishandelingen ook allemaal onder invloed van alcohol. De man van de moeder zit in de cel wegens echtelijk geweld. Het onderzoek loopt verder.