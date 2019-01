Peuter (2) en meisje (15) willekeurige slachtoffers bij schietincident in Nederlandse stad Helmond Pricilla Molle

21 januari 2019

18u33

Bron: ED.nl - ANP 0 Twee meisjes zijn deze middag in de Nederlandse stad Helmond (Noord-Brabant) gewond geraakt toen er werd geschoten op een auto. Het jongste meisje van twee jaar zat bij haar moeder achter op de fiets, een meisje van 15 jaar liep langs de auto die werd beschoten, aldus de politie. Het gaat volgens de politie om willekeurige slachtoffers. Er is inmiddels één verdachte aangehouden, naar andere betrokkenen wordt nog gezocht.

Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend. Ook kan de politie niet zeggen of de meisjes zijn geraakt door kogels of op een andere manier verwondingen hebben opgelopen.



Het meisje van 2 zat achterop de fiets bij haar moeder en werd in haar onderbeen geraakt. Het 15-jarig meisje dat voorbij fietste is in haar arm geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens omstanders zijn er meerdere schoten gelost.

Een groep jongeren had volgens getuigen op straat ruzie gekregen met elkaar en daarbij werden schoten gelost. Daarbij is een zilvergrijze Golf in de achterruit geraakt. Die auto is in de Molenstraat achtergelaten en de drie inzittenden zijn gevlucht. De politie is op zoek naar deze personen.

Er zou vanuit een groene Opel Astra zijn geschoten. Die is na het incident hard weggereden en gevonden in de Wolfstraat. Ook uit die auto zijn mensen gevlucht, waarnaar de politie op zoek is. Een verdachte is aangehouden. Een derde auto, een donkergrijze Golf, die in de Wolfstraat stond, is ook in beslag genomen voor nader onderzoek. De burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, is inmiddels op de plaats van het incident geweest en zal ook de slachtoffers gaan bezoeken. Zij sprak ook haar afschuw uit voor wat zich daar heeft afgespeeld. “Ik ben enorm geschrokken dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden waarbij onschuldigen, met name kinderen, geraakt zijn. Dat is buitengewoon heftig.” De politie zet onder meer een politiehelikopter in.