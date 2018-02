Peuter (2) breekt beentje nadat hij vast komt te zitten in roltrap IB

21 februari 2018

07u25

Bron: news.com.au 5 Een Canadese moeder kreeg de schrik van haar leven toen haar tweejarige zoontje, die ze bij de hand vasthield op een vliegveld in Vancouver, met zijn voet vast raakte in een roltrap.

Het paar was al halverwege de roltrap en voorbij de ‘gevaarlijke’ op- en afstap, toen het laarsje van zoontje Julian tussen de reling en de trap vast kwam te zitten terwijl de trap hen naar beneden voerde.

Zodra de ouders in de gaten hadden wat er aan de hand was, probeerden ze hun zoontje los te rukken, maar dat lukte niet. “Zijn hele laarsje verdween”, vertelt Andrea Diaczok in de Canadese media. De vrouw begon om hulp te schreeuwen toen ze zag dat de voet van haar zoontje bijna door de roltrap werd verbrijzeld.

(lees verder onder de foto)

Tegen de tijd dat iemand op de noodknop drukte, was de voet van het jongetje maar een paar stappen weg van de bodem van de trap. De jongen bleek uiteindelijk een gebroken beentje te hebben overgehouden aan het incident. “Doordat hij vastzat met zijn voetje is zijn beentje verdraaid en gebroken. Zijn hele voet en zijn laars verdwenen in de zijkant van de roltrap – ik wist niet of hij zijn voet nog had of dat er op dat moment alleen nog maar een stompje aan zijn been vastzat”, zegt de geëmotioneerde moeder, die 22 weken zwanger is.

Nachtmerries

Met behulp van een omstander werd Julian uit zijn benarde positie bevrijd. De jongen hield naast zijn gebroken beentje ook nog flink wat blauwe plekken over aan het incident. Waarschijnlijk hebben zijn stevige laarsjes erger voorkomen.

De luchthaven van Vancouver onderzoekt het incident. De vrouw zegt dat ze haar zoontje geleerd heeft om voorzichtig te zijn in de buurt van roltrappen en roept andere ouders op extra waakzaam te zijn wanneer ze met hun kinderen een roltrap gebruiken. “We willen niet dat dit anderen ook overkomt.”

Julian maakt het intussen redelijk. Volgens de dokters zal hij volledig genezen, maar hij heeft wel last van nachtmerries over zijn tenen.