Peuter (1) in kinderwagen doodgeschoten in New York

14 juli 2020

13u00

Bron: ANP, The New York Times, CNN 0 In New York zijn in 24 uur tijd zeker zeventien mensen neergeschoten. De politie spreekt van een “astronomisch” aantal, melden plaatselijke media. De meeste slachtoffers vielen in de wijk Brooklyn, maar volgens een politieofficier stijgt het aantal schietpartijen in alle delen van de stad. Onder de slachtoffers was een jongen van amper 1 jaar oud.

Zeventien mensen die in 24 uur tijd worden neergeschoten. Volgens de politie gaat het om een “astronomisch” aantal, dat voor een volledig weekend al veel zou zijn.

New Yorkers zijn vooral diep geschokt door de brutaliteit waarmee een 1-jarige jongen uit het leven werd gerukt. Davell Gardner Jr. maakte deel uit van een groep die zondagavond was samengekomen aan een speelplein in Brooklyn. De aanwezigen profiteerden er van het mooie weer en stonden verzameld rond een smeulende grill, toen omstreeks 23.30 uur twee gewapende mannen kwamen aangerend en het vuur openden op de groep.

Kinderwagen

Davell zat in een kinderwagen en kreeg een kogel in de buik. De peuter werd nog overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, maar bezweek daar aan zijn verwondingen. Bij de schietpartij raakten ook drie mannen gewond, meldt The New York Times. Een 27-jarige man werd geraakt in de enkel en een 36-jarige man kreeg een kogel in het been. De derde gewonde is een 35-jarige man die in de lies werd geraakt.

Twee van de drie neergeschoten mannen staan bij het gerecht bekend voor onder meer wapengeweld, meldt CNN. Het motief voor het bloedbad van zondagavond is nog onduidelijk. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Davell is het niet het enige kind dat afgelopen weekend bij wapengeweld betrokken raakte in The Big Apple. Bij twee andere schietpartijen in New York raakten zondagavond ook twee jongens van 12 en 15 jaar gewond.

Besparingen

Het aantal schietincidenten in de metropool is vorige maand gestegen met 130 procent ten opzichte van juni 2019. Er waren ook veel meer inbraken en autodiefstallen dan een jaar eerder, aldus de politie.

Politiecommissaris Dermot Shea klaagde begin deze maand dat "de toename van het geweld onschuldige mensen steeds vaker in gevaar brengt en het weefsel van de samenleving verscheurt". Shea zei dat het werk van de politie is getroffen door inkrimping van het budget.

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio heeft eind juni nog in overleg met de New York Police Department (NYPD) een miljard dollar of ongeveer 880 miljoen euro bij de politie weggehaald om het geld te besteden "aan jongeren en gemeenschapswerk". Hij deed dat terwijl buiten betogers tegen de politie zijn besluit gespannen afwachtten.

Shea zei dat de opleiding van meer dan 1.150 kandidaat-politieagenten is afgelast door de bezuiniging. De NYPD heeft ondertussen ook te maken met een uittocht van personeel en een enorm aantal aanvragen voor vervroegd pensioen. In de eerste week van juli lieten 179 agenten weten eerder te willen stoppen met werken tegenover 35 in dezelfde periode in 2019.

