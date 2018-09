Peumans veroorzaakt diplomatieke rel met Spanje TT

Bron: Belga 0 De Belgische ambassadeur in Madrid, Marc Calcoen, is op het matje geroepen omdat Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams parlement, Spanje heeft beledigd in een brief. Dat schrijft De Tijd, en de FOD Buitenlandse Zaken bevestigt dat nieuws aan Belga.

Peumans gaf de brief, bestemd voor Carme Forcadell, de opgesloten voormalige voorzitster van het Catalaanse parlement en dus een ex-'collega' van hem, mee met Europees parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA), toen die een bezoek bracht aan de gevangenis waar Forcadell is opgesloten. De brief werd op 7 september ook gepubliceerd op de Twitter-account van Demesmaeker.

Peumans schrijft dat "de centrale overheid in Spanje niet in staat is aan de voorwaarden te voldoen om deel uit te maken van een moderne democratische Europese Unie". "Het is volstrekt onaanvaardbaar dat politici worden gearresteerd voor hun meningen."

Spaanse minister van Buitenlandse Zaken "ontsteld"

Een Spaanse topambtenaar gaf na de publicatie van de brief op Twitter aan Calcoen te kennen dat minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell "ontsteld" was over de brief van Peumans. De officiële brief van de voorzitter van een regionaal parlement, "die in de Belgische rangorde een prominente plaats bekleedt", wordt gezien als een belediging voor Spanje, meldt onze ambassadeur in een verslag van de ontmoeting aan Buitenlandse Zaken in Brussel.

De Spaanse autoriteiten vragen Buitenlandse Zaken om Peumans te contacteren en duidelijk te maken dat de inhoud van zijn brief volkomen onaanvaardbaar is. Op 18 september liet Madrid aan Peumans zelf al weten niet opgezet te zijn met zijn brief, "niet meer een onvriendelijke, maar een ronduit vijandig gebaar"

Irritaties over Belgisch-Spaanse relaties

Calcoen waarschuwt Brussel dat dit incident bijdraagt tot een "steeds langer wordende lijst van irritaties" over onze bilaterale relaties. Dat de regering-Sanchez, die een dialoog met Catalonië is gestart, zich openbaar in niet-flatterende bewoordingen begint uit te spreken, "zou ons toch enige zorgen moeten baren", zegt Calcoen.

Nog volgens de ambassadeur is het een meevaller dat de brief van Peumans, "die toch een aantal indrukwekkende beweringen neerzet over Spanje", nog niet in de Spaanse pers is opgepikt.

