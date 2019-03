Petro Porosjenko en Volodymyr Zelensky naar de tweede ronde Oekraïense presidentsverkiezingen avh nla kve

31 maart 2019

19u25

Bron: Belga 1 Huidig president Petro Porosjenko en de acteur/komiek Volodymyr Zelensky worden de overblijvende kandidaten voor de tweede ronde van Oekraïense presidentsverkiezingen. Dat blijkt althans uit de exitpolls die vandaag werden uitgevoerd.

De politieke nieuwkomer Zelensky gaat met een score van 30,4 procent ruim aan de leiding. Porosjenko haalt 17,8 procent en weet daarmee gewezen premier Joelia Timosjenko (14,2 procent) van de tweede plaats te houden, zo blijkt uit de exitpolls die werden uitgevoerd door een consortium van peilingbureaus. Andere exitpolls die in de Oekraïense media verschijnen, tonen lichte afwijkingen, maar plaatsen de drie topkandidaten wel altijd in dezelfde volgorde.

Als de gegevens bevestigd worden, dan wordt de eerste ronde gewonnen door een man zonder enige politieke ervaring. Zelensky is vooral bekend als acteur. Opvallend is zijn rol in het televisieprogramma ‘Dienaar van het Volk’. Daarin speelt hij een leerkracht geschiedenis die het, ondanks een gebrek aan politieke ervaring, plots tot president schopt.

Strijdvaardig

Zijn hoge score toont volgens waarnemers aan dat de Oekraïeners de in schandalen verwikkelde elite moe en zijn. “Vandaag start een nieuw leven, zonder corruptie”, verklaarde de 41-jarige presidentskandidaat in Kiev.

In een reactie op de resultaten van de exitpolls, toonde Zelensky zich erg strijdvaardig. “Dit is slechts een eerste stap naar een grote overwinning”, verklaarde hij vanuit zijn hoofdkantoor.

Ontgoocheld

Porosjenko maakte dan weer duidelijk dat hij eerder ontgoocheld is in het resultaat. “Ik ben niet euforisch”, verklaarde hij aan journalisten. “Het is een harde les voor mij.” Hij blijft wel geloven in een overwinning in de tweede stemronde. “Er zijn veel kandidaten, maar slechts één president”, aldus Porosjenko.

Die laatste uitspraak kreeg wel meteen een repliek van Zelensky. “Er zijn veel exitpolls, maar slechts één winnaar”, deelde hij mee aan zijn aanhangers.

De tweede ronde van de presidentsverkiezingen vindt op zondag 21 april plaats.