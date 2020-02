Petra R. wil van ex af: levend verbranden lukte niet, dus dan maar een huurmoordenaar regelen Sander Sonnemans

27 februari 2020

08u31

Bron: AD.nl 2 Nederland De Nederlandse justitie eist drie jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk tegen de 49-jarige Petra R., omdat ze nota bene vanuit de gevangenis plannen had haar ex-man te laten liquideren door een huurmoordenaar. De vrouw ontkent. “Waar zit jouw geweten?” wierp de ex haar woensdag toe in de rechtbank in Dordrecht.

De officier van justitie (het equivalent van een procureur in ons land, red.) had voor hij met zijn strafeis kwam, gezegd dat de rillingen hem van de rug liepen bij het aanhoren van de verklaring die de man onder toeziend oog van zijn dochters had voorgelezen. Hij zocht tijdens de voordracht oogcontact met zijn ex-vrouw maar ze vermeed dat. “We hebben een tijd op een vakantiepark gewoond en wonen nu op een geheim adres. We zullen altijd voor jou op onze hoede moeten zijn uit angst voor nieuwe streken die je zal willen uithalen.”

De vrouw uit de stad Schiedam (Zuid-Holland) heeft er al een gevangenisstraf opzitten voor een eerdere aanslag op het leven van haar ex-man. Al geruime tijd waren er problemen in het huwelijk dat in 2015 uiteindelijke strandde. Volgens de verdachte werd ze mishandeld, maar daar is niets van gebleken. Vanuit de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis, zo stelt justitie, probeerde ze een huurmoordenaar te regelen om haar ex te vermoorden. Ze benaderde een medegedetineerde om het karwei door haar man te laten uitvoeren en maakte 750 euro naar hem over voor de aanschaf van een vuurwapen.

Brandstichting

Het moordplan zette - toen het eenmaal was uitgekomen - het leven van de man en zijn dochters volledig op z'n kop. “Hoe durf je het leven van de kinderen zo op het spel te zetten en ze zo bang te maken‘’, fulmineerde de man richting zijn ex-vrouw. “We zullen altijd voor jou en jouw nieuwe streken op onze hoede moeten zijn. De dood is kennelijk de enige manier waarop ik van je af kan komen. De kinderen en ik zijn nog altijd in shock.”

De man zegt een posttraumatische stressstoornis te hebben opgelopen door de brandstichting en het latere moordplan. Hij zei oprecht te hopen dat er een instantie zal zijn die haar zal helpen bij de behandeling van haar stoornis. “Zodat ik verder kan met mijn leven.”

Het was, zoals in herinnering gebracht, eind december 2016 niet de eerste keer dat Petra R. trachtte een eind aan het leven van haar ex te maken. Ze wilde hem levend laten verbranden door hem in zijn slaap met terpentine te besprenkelen, een brandende zakdoek naar binnen te gooien en de deur op slot te doen. Het incident vond plaats in de slaapkamer van hun woning aan de Rozenburgsestraat in Schiedam.

Tekst gaat verder onder de foto.

Inbraak

In de vrouwengevangenis waar Petra R. haar straf uitzat, benaderde ze verschillende medegedetineerden met de vraag of ze iemand kenden die haar man zou kunnen liquideren. Zo ook Naomi van B.



Haar man, John G., die het moordplan zou moeten uitvoeren, kreeg een plattegrond van de woning doorgespeeld , het type en kenteken van de auto waarin het doelwit reed en allerhande andere informatie. Volgens Petra R. was dat om John G. een inbraak te laten plegen en te kijken wat er nog aan inboedel in de woning stond waar ze recht op had.

Meer geld

Maar geld gooide uiteindelijk roet in het eten van Petra R. Naomi en John wilden meer, maar dat kwam er niet. “Het gaat 'm zo niet worden”, zei Naomi in een afgeluisterd telefoongesprek. “Het is een drama”, reageerde Petra R., die in alle toonaarden ontkent een moordplan te hebben beraamd maar ook weer geen verklaringen kan afleggen die duidelijk wijzen op haar onschuld.

“Het is moeilijk voor te stellen dat de verdachte de waarheid spreekt”, vond de aanklager. Hij eiste naast de gevangenisstraf een contactverbod met haar ex en hun kinderen voor de periode van vijf jaar. De advocaat van Petra B. bepleitte vrijspraak omdat hij te weinig aanknopingspunten zegt te zien voor een veroordeling. Petra R. had het laatste woord. “Het is een valse beschuldiging. Ik vind het het onvoorstelbaar dat er zulke kwaadaardige gedachten zijn.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.