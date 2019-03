Petitiesite parlement crasht nadat meer dan miljoen Britten vragen in de EU te blijven TT

21 maart 2019

12u56

Bron: Reuters 2 De officiële petitiesite van het Britse parlement kampt al de hele dag met problemen doordat ondertussen al meer dan een miljoen burgers vragen om de brexit te annuleren en in de Europese Unie te blijven.

Rond 12.30 uur hadden al meer dan 750.000 Britten de petitie ondertekend, iets voor 16 uur werd de kaap van het miljoen overschreden. “De regering zegt herhaaldelijk dat de EU verlaten de wil van het volk is. We moeten die uitspraak ontkrachten door te laten zien hoe sterk de steun nu is om in de EU te blijven. Een nieuw referendum komt er misschien niet, dus stem nu.”

De hoge cijfers betekenen dat de regering officieel een antwoord moet geven op de vraag. Bij meer dan 100.000 handtekeningen is het parlement bovendien verplicht er een debat over te organiseren, al betekent dat in de praktijk niet altijd veel. In 2016 werd een vraag om het brexitreferendum pas geldig te laten verklaren bij een meerderheid van 60 procent vier miljoen keer ondertekend, maar zelfs die vraag werd afgewezen.



Al de hele ochtend en middag komen er duizenden handtekeningen per minuut bij waardoor de site regelmatig crasht. De IT-diensten van het Britse parlement bevestigen dat hun servers het hoge aantal bezoekers niet aankunnen. De meeste ondertekenaars komen uit de regio's die in 2016 al in meerderheid ‘remain' stemden: in en rond de grote steden, in Londen, Wales en Schotland.

De petitie werd gisterenavond gelanceerd na de toespraak van premier May. Die zit deze namiddag samen met de andere Europese leiders om officieel om uitstel voor de brexit te vragen.

De honderdduizenden handtekeningen blijven wel nog maar een fractie van het aantal tegenstemmers in het officiële referendum van 2016. Meer dan 17 miljoen Britten stemden er toen voor om uit de EU te stappen. 16 miljoen anderen stemden tegen. Premier May blijft er dan ook bij dat de uitslag van ondertussen bijna drie jaar geleden de enige officiële is. Een nieuw referendum zou de verdeeldheid van het land bovendien nog meer benadrukken, denkt ze.