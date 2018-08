Peter R. de Vries: "Jos Brech logde 27 april in op internet. We komen dichterbij" SPS

24 augustus 2018

14u55

Bron: ANP 0 Jos Brech, de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, heeft op 27 april nog onder een nickname ingelogd op internet. Dat meldt Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat, in een tweet.

Krijg interessante info binnen dat Jos Brech op 27 april onder een nickname nog heeft ingelogd op internet... Dat maakt zijn laatste levensteken al weer een stuk recenter. Mooi. We komen dichterbij... #NickyVerstappen Peter R. de Vries(@ PeterRdeV) link

De misdaadverslaggever spreekt van "interessante info" die hij heeft ontvangen van een niet nader genoemde bron. "Dat maakt zijn laatste levensteken al weer een stuk recenter. Mooi. We komen dichterbij", aldus De Vries.

In een toelichting zegt De Vries de informatie te hebben gekregen van een van de vele "meedenkers" in de zaak. "Die beschikken over allerlei kwaliteiten. Deze is erg handig op internet. Datgene wat door deze meedenker aan mij is voorgelegd zag er betrouwbaar en overtuigend uit", aldus De Vries.

De misdaadjournalist heeft de informatie overgedragen aan de politie. "Die kunnen hier nu iets mee gaan doen, bijvoorbeeld proberen te achterhalen waar hij heeft ingelogd."

RTL Nieuws meldt dat Brech zelfs nog recenter, op 23 mei dit jaar, mogelijk heeft ingelogd op een Duits internetforum over bushcraften, de website bushcraft-deutschland.de. Op zijn profielpagina is te zien dat er op zijn profielpagina is ingelogd onder zijn nicknaam OakleafNL. Het is niet duidelijk of de inlog door Brech werd gedaan of door iemand anders die toegang had tot het account.

De Vries is optimistisch dat Brech gevonden gaat worden. ,,Ik merk dat de intensiteit van berichtgeving over de zaak in buitenlandse media toeneemt. Hoewel het koffiedik kijken blijft, heb ik er wel vertrouwen in dat we binnen afzienbare termijn meer nieuws over hem krijgen."

Brechs familie gaf hem in april op als vermist.