Peter (24) trainde zich in 3 maanden tijd om tot perfect onderbroekenmodel. En voelde zich doodongelukkig toen hij doel had bereikt KVDS

01 maart 2018

17u12

Bron: YouTube, Instagram, NPO Radio 2 215 “Is het dit allemaal waard geweest? Ben ik niet gewoon te ver gegaan?” Dat vraagt de Nederlandse YouTuber Peter – Petrus – De Harder (24) zich af in een bijzondere documentaire die hij maakte. Hij wilde weten hoe het voelt om eruit te zien als het perfecte onderbroekenmodel en ging daarvoor 3 maanden lang keihard trainen. Het pakte niet uit zoals hij had verwacht.

We zien ze allemaal wel eens passeren op sociale media: de perfecte modellen die perfecte levens lijken te leiden. Peter De Harder wilde graag weten wat daar nu precies van aan was en besloot de proef op de som te nemen. 3 maanden lang zou hij een strikt dieet en trainingsschema volgen om het perfecte lichaam te krijgen. Daarna zou een fotoshoot volgen.

Ranzige kip

Aanvankelijk voelde hij zich goed en energiek, zo vertelt hij zelf in de documentaire die sinds gisteren op zijn YouTubekanaal staat en daar al meer dan 360.000 keer werd bekeken. Maar naar mate hij steeds meer moest eten en steeds vaker naar de fitness ging – tot zeven dagen per week en twee keer per dag – ging zijn gemoed omlaag. Volgens zijn kameraad Kelvin Boerma isoleerde hij zich ook. “Hij ging niet echt meer mee naar dingen, mee uit eten bijvoorbeeld. En als hij dat toch deed, nam hij zelf bakjes mee met ranzige kip en zo, dingen die hij zelf ook niet lekker vond.”

IN 3 MAANDEN ONDERBROEKENMODEL - PETRUS (ENG/NL SUBS) (ENG/NL SUBS available) Zie hier mijn zoektocht naar geluk in "perfectie" en de druk van uiterlijke schoonheid op social media. Sta jij ook achter deze boodschap? Dan zou je me enorm helpen door deze video te delen met je naasten :)!

Peter was mentaal afwezig, zo zegt hij zelf. “Ik was alleen nog maar met mijn uiterlijk bezig en kon niet meer helder denken. Geen koolhydraten eten was het moeilijkste, want ik had de hele tijd honger en niets van energie. Ik kon het zelfs niet meer opbrengen om dingen te posten op sociale media. Ik keek alleen nog maar naar mezelf. Zag ik daar niet een beetje vet?”

Leeg

Tot hij zichzelf niet meer herkende en zich leeg voelde. Op het einde werd hij zelfs agressief, zo vertelt hij in de documentaire. Het was dan ook de hoogste tijd dat hij de shoot kon doen. Zodat hij weer terug kon naar zijn oude leven. “Ik zag er dan misschien perfect uit, ik voelde me nog even onzeker als daarvoor. Ik was blij dat er een stop aan zat. Het maakte me niet gelukkiger”, besluit hij. (lees hieronder verder)

Voor een nieuwe Petrus video ben ik op zoek naar mensen die jullie mooi vinden! TAG ze in de comments! Wie verdient complimenten? #PETRUS 10.2k Likes, 593 Comments - Petrus (@volgpetrus) on Instagram: "Voor een nieuwe Petrus video ben ik op zoek naar mensen die jullie mooi vinden! TAG ze in de..."

Dat is ook wat hij bij de foto van zichzelf als onderbroekenmodel postte op Instagram: “Dit was één van de meest ongelukkige momenten uit m’n leven.” Iets wat hij herhaalde in een interview over zijn project op de Nederlandse Radio NPO Radio 2. “Het was heftiger dan ik had verwacht”, klinkt het daar nog. “Het heeft me mentaal zelfs onzekerder gemaakt.”

Je kan de reportage bekijken op het YouTubekanaal van Petrus. En hem ook volgen op Instagram.