Pete Buttigieg stapt uit race om presidentschap

02 maart 2020

00u21

Bron: New York Times, Reuters 0 De Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg trekt zich terug uit de race om het presidentschap. Dat meldt de New York Times op basis van een bron binnen zijn campagneteam. Bij de voorverkiezingen in South Carolina kreeg Buttigieg zo weinig steun, dat hij zich genoodzaakt zou zien de handdoek in de ring te gooien.

De 38-jarige oud-burgemeester van South Bend zal de stopzetting van zijn campagne later vandaag in een toespraak in zijn thuisstad in Indiana toelichten, zo liet een campagne-assistent aan AP weten. Buttigieg werd zaterdag teleurstellend vierde bij de voorverkiezingen in South Carolina, die met ruime meerderheid door oud-vicepresident Joe Biden werden gewonnen.

Eerder op de dag liet Buttigieg na zijn teleurstellende resultaat nog aan NBC News weten dat hij in de race zou blijven. “Elke dag die we tot nu toe campagne hebben gevoerd, hebben we aan het einde van de dag geconcludeerd dat doorgaan het beste is wat we kunnen doen voor het land en voor de partij", klonk het toen nog zelfverzekerd. Enkele uren later volgde het bericht dat Buttigieg op weg is naar South Bend, Indiana om daar formeel zijn terugtrekking aan te kondigen.

Buttigieg, de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat in de VS ooit, kreeg tijdens de eerste voorverkiezingen van zijn Democratische partij in Iowa nog de meeste stemmen. De daaropvolgende verkiezingen verliepen echter een stuk minder voorspoedig voor hem.

Later meer.

