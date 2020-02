Pete Buttigieg blijft op kop bij Democraten in Iowa, Biden ontgoochelt TT AW RL KVDS

04 februari 2020

23u16

Bron: Reuters, CNN, Twitter 8 UPDATE Met 86 procent van de kiesdistricten geteld, ligt Pete Buttigieg uit Indiana op kop in de eerste Democratische voorverkiezingen in Iowa. Hij behaalde voorlopig 26,7 procent van de te verdelen afgevaardigden. Bernie Sanders volgt met 25,4 procent, maar ligt wel voor in de popular vote. De Democratische partij verzekert dat ondanks het debacle de resultaten wel degelijk correct zijn. Van hacking van de app is geen enkele sprake, klinkt het.

Pete Buttigieg (38), oud-burgemeester van de stad South Band in de staat Indiana, en Sanders worden gevolgd door Elizabeth Warren (18,3 procent). Joe Biden, de gewezen vice-president van Barack Obama, en nationaal een van de favorieten voor de uiteindelijke nominatie, eindigt voorlopig slechts vierde met 15,9 procent van de stemmen. Daarmee doet Biden het slechter dan verwacht.

“Ze zijn nog niet compleet, maar de resultaten zijn afkomstig uit een meerderheid van de gebieden”, knikt Buttigieg alvast tevreden. “Dit is waar we meer dan een jaar aan hebben gewerkt."



In de popular vote staat Bernie Sanders wel aan de leiding. Hij behaalde tot nu toe 39.954 stemmen. Buttigieg volgt met 39.006 stemmen. Warren behaalde daar 31.264 stemmen terwijl Biden er 20.992 heeft, met 86 procent van de kiesdistricten geteld.



Partijvoorzitter Troy Price verontschuldigde zich bij aanvang van de bekendmaking van de gedeeltelijke resultaten voor de chaos bij de voorverkiezingen van gisteren. De eerste resultaten zijn volgens hem accuraat, omdat ze handmatig geteld zijn. “We hebben een papieren spoor, en deze resultaten weerspiegelen wat er gebeurde in de caucuses in de hele staat. Wat gisterenavond gebeurde, is onaanvaardbaar. We gaan een onafhankelijk onderzoek doen”, voegde hij eraan toe.

Problemen met de app

De caucus vond dinsdag om 2 uur Belgische tijd plaats. In het verleden waren de resultaten al na enkele uren bekend, maar de Democratische caucus liep volledig in het honderd toen plaatselijke medewerkers van de stemlokalen problemen ondervonden met de app die de partij had laten maken om de resultaten door te sturen naar het hoofdkwartier. Dat lukte in de meeste gevallen gewoon niet, en daardoor raakte ook de hulplijn die medewerkers konden inroepen, overbezet. Uiteindelijk besliste de partij gewoon geen resultaten te communiceren en te wachten tot vandaag om zeker dat te zijn dat alles zou kloppen.

“Meer dan 1.600 bijeenkomsten werden gisteren in de staat Iowa en op andere plaatsen in de wereld georganiseerd, om de wereld onze waarden te tonen, met als het doel het Witte Huis opnieuw in handen te krijgen”, zegt de partij vanmorgen lokale tijd (in Iowa is het zeven uur vroeger dan bij ons) in een mededeling. “De vele vrijwilligers, nieuwe kiezers die zich registreerden als Democraten, en buren die met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van ons land, toonden de kracht van onze partij aan.”

“Geen hacking”

Volgens de Democraten “wijst alles erop dat onze systemen veilig waren en er geen inbreuk op de cyberveiligheid” was. Maar “toen de eerste resultaten binnenrolden, deed de Democratische partij van Iowa een kwaliteitscontrole. Het werd toen duidelijk dat er onzorgvuldigheden met de resultaten waren. De onderliggende reden daarvoor was niet meteen duidelijk en vergde tijd om te onderzoeken.”

Omdat een oplossing niet meteen voorhanden was, besliste de partij over te gaan tot manuele tellingen van de vele papieren stem- en telformulieren. Daaruit is volgens de Democraten gebleken dat “de onderliggende data die via de app is verzameld, correct is”. “De app nam de data wel correct op, maar gaf slechts gedeeltelijke cijfers weer. Dit lag aan een code-probleem in het rapportagesysteem, en dat probleem is geïdentificeerd en opgelost.”

Het Amerikaanse Departement van Binnenlandse Veiligheid bevestigde later in een mededeling dat er “geen kwaadaardige cyberactiviteit” is waargenomen. Ook volgens Shawn Sebastian, de voorzitter van een lokaal stembureau die gisterenavond al zijn relaas deed op CNN en Twitter, zullen de uiteindelijke resultaten correct zijn. “Iedereen in de bureaus heeft alles kunnen volgen, ging akkoord met de juistheid van elke telling, en er is papieren bewijs van ieders stem”, zegt hij op Twitter.

Just want to clarify something:



These results are accurate and I believe when we get the results to the #IACaucus they will be *accurate*.



Every person in the room saw every stage, agreed to the accuracy of every count, and there's a paper trail for every person's choices. 1/ https://t.co/ghFL8nimgS Shawn Sebastian 🐺🐴(@ shawnsebastian) link

Vorige week al problemen

Vanmorgen bleek dat de problemen met de app vorige week al werden opgemerkt, en lokale medewerkers te horen hadden gekregen dat ze de resultaten bij problemen telefonisch mochten doorgeven. Maar ook daar liep het door de vele telefoontjes en de ingewikkelde stem- en telprocedure mis. Sommigen reden uiteindelijk zelf met de stembiljetten naar het partijhoofdkwartier, maar geraakten daar dan weer niet binnen door de aanhoudende chaos.

Why so long to report results? Nearly 1,700 caucuses fill out worksheets like this, then report multiple results. pic.twitter.com/QsD3AdvnKC Trip Gabriel(@ tripgabriel) link