Pesterijen, publieke vernederingen en discriminatie: zo giftig is werkcultuur bij Amnesty International volgens nieuw rapport KVDS

06 februari 2019

15u51

Bron: The Times, The Guardian 0 Amnesty International heeft een “giftige” werkcultuur, waarin pesterijen, publieke vernederingen en discriminatie schering en inslag zijn. Dat staat te lezen in een vernietigend rapport dat is opgesteld nadat twee werknemers van de mensenrechtenvereniging vorig jaar uit het leven stapten. Secretaris-generaal van Amnesty - Kumi Naidoo - heeft intussen beloofd dat hij tegen eind volgende maand een plan klaar wil hebben dat machtsmisbruik in de toekomst tegen moet gaan.

Naidoo stelde in een verklaring dat het rapport over de werkcultuur in zijn organisatie “moeilijk” en “bijzonder zorgwekkend” was om lezen. Dat werd uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf – The Konterra Group – bij iets minder dan 500 werknemers en focuste vooral op het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen.

Wanhoopsdaad

De problemen kwamen in mei vorig jaar aan de oppervlakte, toen de Britse krant The Times meldde dat een werknemer van de organisatie uit het leven was gestapt nadat hij geklaagd had over stress en overwerk. Amper zes weken na de wanhoopsdaad van Gaëtan Mootoo volgde Rosalind McGregor zijn voorbeeld. Zij werkte als stagiair in het kantoor van Amnesty in het Zwitserse Geneve.





Volgens een personeelslid maakte de reactie van de organisatie op de dood van Mootoo “velen van streek”: “Hoe ze het aankondigden en de manier waarop ze het probeerden toe te dekken”, klinkt het in het rapport. Een onderzoek dat geopend werd na de dood van Mootoo, kwam tot de conclusie dat het management “ernstig gefaald” had en dat dit had bijgedragen tot de dood van de man. Een onderzoek naar de dood van McGregor bracht dan weer aan het licht dat de vrouw van streek was “om persoonlijke redenen” en dat Amnesty daar geen schuld aan had.

Het rapport van The Konterra Group is echter duidelijk: “We hoorden verscheidene verhalen van managers die hun personeel kleineerden tijdens vergaderingen, hen bewust buitensloten of neerbuigende en bedreigende opmerkingen maakten, in de trant van ‘Je bent niets waard’, ‘Je zou ontslag moeten nemen’ en ‘Als je hier blijft, wordt je leven een hel’.

Roeping

Heel wat van de werknemers gaven volgens het rapport aan dat ze hun werk als een roeping zagen en dat ze risico liepen op stress en trauma door hun werk op zich in risicogebieden. Maar de onderzoekers ontdekten dat het leeuwendeel van de welzijnsproblemen niet daarmee te maken had, maar wel met de vijandige werkcultuur, slecht management en een te hoge werkdruk. (lees hieronder verder)

“Amnesty International heeft de reputatie geweldig werk te verrichten, maar een moeilijke plek te zijn om te werken”, klinkt het. “In veel interviews viel het woord “giftig” als gevraagd werd om de werkcultuur te beschrijven. Net als de woorden “vijandig”, “gebrek aan vertrouwen” en “pesterijen”.

Er zouden volgens het rapport ook getuigenissen afgelegd zijn over discriminatie op basis van huidskleur, geslacht en seksuele voorkeur, maar ook over favoritisme en vriendjespolitiek.

Impact

Het rapport waarschuwt Amnesty International voor de impact die dit alles kan hebben op de geloofwaardigheid van de mensenrechtenorganisatie. “Als de organisatorische problemen en de verhalen van nepotisme, wantrouwen en machtsmisbruik bekend raken, zullen die gebruikt worden door overheden en andere tegenstanders van het werk van Amnesty om de organisatie te ondergraven. Dat kan haar missie fundamenteel in gevaar brengen.”

Secretaris-generaal Kumi Naidoo kreeg een persoonlijk rapport van The Konterra Group met de bevindingen en de raadgeving om er snel iets aan te doen. Naidoo wil tegen eind maart een plan klaar hebben om het probleem aan te pakken.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis telefoonnummer 1813 van de Zelfmoordlijn of de website zelfmoord1813.be