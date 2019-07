Pester gooit tijdens schoolfeest karaf fruitsap over Emilee: “Ondanks de tranen kom ik hier sterker uit” Sven Van Malderen

01 juli 2019

18u57

Bron: Metro.co.uk 0 Urenlang had Emilee Perry zichzelf moed ingesproken om toch maar naar het schoolfeest te gaan. De schrik om opnieuw gepest te worden, zat er goed in. Helaas zou die angst terecht blijken: na nog geen twee uur gooide een van haar kwelduivels een hele karaf fruitsap over haar hoofd heen. De prachtige jurk was naar de vaantjes, in tranen vluchtte het 16-jarige meisje uit het Britse Doncaster weg. En toch wordt dit een hoopgevend verhaal, nu duizenden mensen haar een hart onder de riem steken. “Ik weet nu dat ik alles kan overwinnen, hopelijk maakt deze ervaring me sterker als persoon”, klinkt het.

De ouders van Emilee hadden er zelf op aangedrongen dat ze zou gaan, zo’n speciale gelegenheid mocht ze in hun ogen immers niet missen. Maar sneller dan verwacht moest Tracy haar dochter dus weer gaan ophalen. De foto’s die ze maakte, liegen er alvast niet om.

“Dit is mijn knappe dochter”, schreef ze erbij. “Ze leidt aan paniekaanvallen en we moesten echt smeken, anders wilde ze niet naar haar schoolfeest gaan. Twee uur later vind ik haar in deze staat terug. Iemand vond het blijkbaar een goed idee om een volle karaf fruitsap over haar leeg te gieten, waardoor ze van kop tot teen kletsnat werd. Ik kan alleen maar hopen dat die pestkop ooit ook eens zo zwaar vernederd zal worden.”

De steunbetuigingen stroomden vervolgens in recordtempo binnen. “Ze is knap. Ik werd vroeger ook gepest. Ik vind het erg dat haar dit overkomen is”, klinkt het onder meer. Of nog: “Ik hoop dat de pester in kwestie gestraft zal worden door haar ouders. Vreselijk om zoiets mee te maken. “En: “De tiener die dit gedaan heeft, is waarschijnlijk jaloers op haar. Meiden kunnen wreed zijn voor elkaar.”

Voor Tracy kwam die massale reactie als een complete verrassing. “Ongelooflijk wat er nu gebeurt. Van over de hele wereld zijn er mensen die haar steunen.”

Emilee reageerde ook zelf, want ze wil graag benadrukken hoeveel deugd ze heeft van al die mooie woorden. “Ik werd overspoeld met liefde, daar wil ik iedereen voor bedanken. Ik zal eeuwig dankbaar blijven voor deze onverwachte afloop. Dankzij jullie steun weet ik dat ik nu alles kan overwinnen, hopelijk maakt deze ervaring me sterker als persoon. De naam van de pester zal ik niet bekendmaken, want ik wil niet aan de basis liggen van nog meer haat.”