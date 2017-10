Pestepidemie in Madagaskar eist al 94 mensenlevens 11u56

Bron: AFP 0 AP Een uitbraak van de pest heeft sinds augustus aan 94 mensen het leven gekost in Madagaskar. In totaal stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 1.100 gevallen vast. De organisatie verscheepte 1,3 miljoen dosissen antibiotica naar het Afrikaanse eiland om de epidemie in te dijken, maar vreest dat er nog mensen ziek zullen worden.

De pestepidemie brak uit in augustus, maar is nog niet over zijn hoogtepunt heen. Dokter Ibrahima Soce Fall, regionaal directeur voor WHO in Afrika, verwacht dat er nog meer gevallen zullen worden vastgesteld. "We zitten in een actieve fase van de epidemie. Maar we denken dat we de situatie snel zullen kunnen ombuigen", verklaarde hij vandaag. "We kunnen de epidemie stoppen, maar we moeten waakzaam blijven."



De ziekte volledig uitroeien in Madagaskar wordt niet gemakkelijk, waarschuwde Fall nog. "Meer dan 90 procent van de bevolking leeft er met minder dan 2 dollar per dag. Het virus uitroeien is een kwestie van ontwikkeling."



Van de 1.153 gesignaleerde gevallen van pest, zijn er intussen 300 bevestigd, verklaarde Fall nog. Meer dan 1,3 miljoen antibiotica-dosissen zijn verdeeld over de verschillende gezondheidscentra in het land. De WHO heeft ook desinfectiemateriaal en beschermingspaketten naar Madagaskar gestuurd, om de epidemie te helpen indijken.

AZG: "Snel en efficiënt handelen"

Ook Artsen Zonder Grenzen is actief in de regio om de epidemie te bestrijden. AZG werkt samen met de lokale overheid vanuit Tamatave, in het oosten van het land, waar sinds augustus al 10 doden vielen. "Hoewel de pest een akelige ziekte is, kan een uitbraak snel onder controle gebracht worden en kunnen sterfgevallen vermeden worden door snelle en concrete maatregelen", zegt Luca Fonta, hygiënespecialist voor AZG. "Als de behandeling tijdig gestart wordt, hebben patiënten met longpest honderd procent overlevingskans. Mensen die risico lopen om besmet te raken, kunnen beschermd worden met een preventieve behandeling." AZG heeft in Tamatave een triagesysteem op moeten gezet om patiënten sneller te identificeren en te isoleren, en voorziet er ook een ambulancedienst. In de havenstad wonen 300.000 mensen.