Pest maakt 20 doden in Madagaskar

Op een maand tijd zijn op het Afrikaanse eiland Madagaskar twintig doden gevallen door de pest. 84 anderen raakten besmet, deelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mee.

De pest wordt voornamelijk verspreid door rattenvlooien. Mensen die gebeten worden door een besmette vlo, gezwollen lymfeklieren die behandeld kunnen worden met antibiotica.

De meer gevaarlijke variant van de pest dringt de longen binnen en kan zonder behandeling binnen 24 uur fataal zijn. Ongeveer de helft van de patiënten op Madagascar hebben de erg gevaarlijke longvariant, deelt de WHO mee.

De besmettingen vonden onder andere plaats in de hoofdstad Antananarivo en de havensteden Mahajenga en Toamasina. De gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties vreest dat er nog meer slachtoffers zullen vallen, omdat het pestseizoen nog maar pas begonnen is en duurt tot april. Gemiddeld raken zo'n 400 mensen per jaar besmet.