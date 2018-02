Pessimisme troef over brexit: Britten stellen "niet onderhandelbare voorwaarden" en riskeren "hardst mogelijke uitstap" Overgangsperiode is "niet verworven" TT/TTR

09 februari 2018

13u45

Bron: ANP, Reuters, Belga 0 D e Britten hebben de door hun gevraagde overgangsperiode na de brexit in 2019 nog niet binnen. De hoofdonderhandelaar voor de EU, Michel Barnier, waarschuwt de Britse regering dat zij een aantal "niet onderhandelbare" voorwaarden stelt voor de transitieperiode van bijna twee jaar. Die transitieperiode is dan ook allesbehalve "verworven", aldus Barnier nog. Vooruitgang is er deze week amper geboekt in de onderhandelingen.

Barnier zei dat tijdens een persconferentie na de nieuwe gespreksronde deze week tussen Londen en Brussel over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Hij ontkende dat hij de Britten ronduit bedreigt met het afschieten van zo'n overgangsperiode maar zei wel "verbaasd" te zijn over de "substantiële" meningsverschillen en de opstelling van Londen.

Zo willen de Britten in de overgangsperiode van maart 2019 tot en met 31 december 2020 niet dezelfde rechten gunnen aan EU-burgers die naar het land verhuizen als aan niet-Britse EU-burgers die er wel al leven. "Dat is een groot probleem", zei Barnier.

"Kwade trouw"

In die fase wil Londen zich bovendien kunnen verzetten tegen nieuwe EU-regels, die ze nog wel zou moeten invoeren, maar waarover ze niet meer mee mag besluiten. Het voorstel eerder deze week van Barnier dat de EU dan eenzijdig strafmaatregelen zal instellen, is in Londen slecht gevallen. Brexitminister David Davis had het over "kwade trouw", maar Barnier ontkende dat hij "niet hoffelijk" zou zijn. Hij stipte aan dat met Zwitserland gelijkaardige afspraken bestaan.

Als de Britten zich blijven verzetten tegen de Europese voorwaarden, riskeert het land in 2019 dan ook de "hardst mogelijke brexit". "Als men vraagt om langer te genieten van de voordelen van de Europese eenheidsmarkt, dan moet men ook alle regels en verplichtingen respecteren", betoogde Barnier.

De overgangsperiode voor de brexit gaat in na het vertrek op 30 maart 2019 en is bedoeld om de klap van de brexit te verzachten. In de praktijk zou er in die periode van bijna twee jaar niets veranderen tegenover de situatie op dit moment: frictieloze handel zou mogelijk blijven en EU-regels zouden nog blijven gelden, maar Londen zou niet meer aan tafel mogen zitten in de Europese bestuurskamers.

"Geen minuut te verliezen"

Barnier beklemtoonde dat de Europese Unie nog steeds een akkoord wil, maar "er is geen minuut te verliezen". De EU wil het snel eens worden over de overgangsperiode. In maart zouden de EU-regeringsleiders tijdens hun top als volgende stap groen licht kunnen geven voor onderhandelingen over de (handels)relatie na de overgangsperiode.

Bedoeling was dat een Britse regeringsvertegenwoordiger vrijdag in Brussel meer uitleg zou verschaffen over de relaties die Londen met Europa wil onderhouden na de overgangsperiode, maar die ontmoeting kon door Britse "agendaproblemen" niet doorgaan. "Dat is jammer. We zullen nog even moeten wachten", betreurde Barnier.

Het uittredingsverdrag zou in oktober klaar moeten zijn. Andere belangrijke zaken daarin zijn afspraken over de 'brexitrekening' voor de Britten en de grens tussen Ierland en het (Britse) Noord-Ierland.