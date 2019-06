Pervert keek toe via webcam hoe Hope (21) stikte tijdens seksspel jv

27 juni 2019

11u16

Bron: BBC, New York Post 0 De Britse Hope Barden (21) werkte in de zorgsector en vulde haar karige loon aan met webcamseks. Haar laatste sessie liep fataal af. Haar moeder waarschuwt nu de online porno-industrie voor perverten als Jerome Dangar (45), die Barden vorig jaar de dood injaagde.

Barden kluste bij als ‘webcammeisje’. Een van haar klanten was de 45-jarige caféhouder uit Cornwall, Jerome Dangar. Hij betaalde Barden op 15 maart 2018 een laatste keer voor een seksspel waarbij de vrouw zichzelf voor de camera moest wurgen. Toen dat dodelijk dreigde af te lopen, bleef hij gewoon toekijken zonder de hulpdiensten te bellen

Dangar kende Barden al drie maanden en was een vaste klant. Hij liet haar volgens de nabestaanden alsmaar meer “gevaarlijke en mensonterende” seksdaden uitvoeren. De speurders stelden vast dat Dangar ook op 15 maart online was om Barden bezig te zien. Maar voor het tot een proces kon komen, werd Dangar op 15 april dood aangetroffen in zijn cel. In januari was hij in een andere zaak tot 15 maanden gevangenis veroordeeld voor het bezit van extreem pornografisch materiaal.

Zorgplicht

Het was haar huisgenote die het levenloze lichaam van Hope Barden meer dan een jaar geleden vond in hun appartement in Burton-upon-trent. Barden overleed door verstikking. Twee maanden later, in mei 2018, werd Jerome Dangar aangehouden in verband met Bardens dood. Uit het onderzoek bleek gisteren dat het om moord ging.

In een reactie zei de moeder van Hope, Kate Barden, over de dood van haar “mooie en intelligente" dochter dat ze betreurt dat er geen “mijlpaalproces” meer kan volgen. Ze waarschuwde ook: “Iedereen met een dochter of een ander familielid in deze vreselijke business moet zich bewust zijn van de schadelijke risico’s”. Ze voegde eraan toe: “Zorgplicht geldt in elke relatie. Als iemand duidelijk in gevaar is, is er een wettelijke verplichting om stappen te ondernemen en hulp te bieden. In dit tragische geval werd Hope voor dood achtergelaten.”

“Er zijn geen regels waar de industrie zich moet aan houden. Zo dient ze enkel degenen die geweld willen plegen tegen vrouwen”, aldus Kate Barden.