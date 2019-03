Peruviaanse politie arresteert vijf mannen na verkrachting meisje (19) met schizofrenie IB

28 maart 2019

Bron: Reuters 0 De politie heeft vorige week vijf mannen gearresteerd in verband met de verkrachting van een mentaal ziek tienermeisje. Twee andere verdachten worden nog gezocht. De zaak heeft het Zuid-Amerikaanse land ten diepste geschokt.

De daders, allen tussen de 20 en 27 jaar oud, namen de verkrachting van het 19-jarige meisje op hun telefoons op en deelden het materiaal op sociale media. Die bestanden worden nu door de politie onderzocht. De politie verdenkt de verdachten ervan dat ze het nichtje van de vrouw hebben proberen te chanteren met het materiaal. De verkrachting vond op 20 maart plaats.

Het slachtoffer, dat als kind ook al met seksueel geweld te maken kreeg, lijdt aan schizofrenie. De zaak heeft de natie aangegrepen en de roep om het beëindigen en streng straffen van geweld tegen vrouwen en jonge meisjes klinkt steeds harder. In veel gevallen gaan de daders van zulk geweld vrijuit.

Harde maatregelen

Minister voor Vrouwen en kwetsbare groepen Ana Jara meldt via Twitter dat het slachtoffer als kind ook al verkracht werd door twee mannen en dat ze nu een kind van zes maanden heeft. De minister riep op tot harde maatregelen en eiste zware gevangenisstraffen voor de daders. “Het was gepland, opgenomen en werd daarna via sociale media verspreid.”

Dit jaar zijn in Peru al minstens 39 vrouwen vermoord volgens het lokale tv-programma America TV, dat een lijst is gaan bijhouden. In totaal wonen er zo’n 32 miljoen mensen in het Zuid-Amerikaanse land.