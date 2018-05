Peruaanse oud-president Humala week na vrijlating uit huis gezet IB

08 mei 2018

02u30

Bron: Belga 0 In Peru heeft de openbaar aanklager gisteren de voormalige president Ollanta Humala en zijn vrouw Nadine Heredia bevolen om hun huis te verlaten, omdat dat vermoedelijk met zwart geld werd aangekocht. Daarnaast werden ook de bankrekeningen van het koppel, dat pas een week geleden werd vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, bevroren.

De politie voerde maandag een huiszoeking uit bij Humala, die aan de macht was van 2011 tot 2016. Hij en zijn vrouw kregen daarna zeven uur om hun woning te verlaten. De advocaat van de oud-president, Cesar Nakazaki, veroordeelt de beslissing van de openbaar aanklager als "volledig ongrondwettelijk" en gaat die aanvechten.

Corruptie

Humala en Heredia zat sinds juli 2017 in voorlopige hechtenis na beschuldigingen van corruptie. Ze zouden geld hebben witgewassen en 3 miljoen dollar aan steekpenningen hebben aanvaard van de Braziliaanse bouwreus Odebrecht in de aanloop naar de verkiezingen in 2011.

Het echtpaar stapte echter met een verzoek van "habeas corpus" naar het hooggerechtshof, waardoor het op vrije voeten zou kunnen blijven tot alle beroepsmiddelen zijn uitgeput. Het verzoek werd aanvaard en Humala en Heredia werden vorige week maandag vrijgelaten uit de gevangenis.

Odebrecht-schandaal

Het Odebrecht-schandaal dreigt ondertussen alle democratisch verkozen staatshoofden van Peru sinds het einde van het tijdperk de autoritaire president Alberto Fujimori (1990-2000) in de problemen te brengen. Humala's opvolger Pedro Pablo Kuczynski trad op 23 maart van dit jaar af in de nasleep van corruptiebeschuldigingen.

Tegen Alejandro Toledo (2001-2006) loopt een aanhoudingsbevel. En ook naar Alan García (2006-2011) loopt een onderzoek.