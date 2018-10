Peruaanse oud-president Fujimori (80) opgenomen in ziekenhuis nadat Hooggerechtshof hem weer naar gevangenis stuurt

Redactie

04 oktober 2018

01u15

Bron: ANP, Belga

0

Alberto Fujimori, de voormalige president van Peru, is direct na zijn arrestatie naar het ziekenhuis gebracht. Televisiebeelden toonden dat hij in het bijzijn van zijn zoon in een ambulance naar een kliniek in de hoofdstad Lima is vervoerd.