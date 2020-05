Peruaanse oppositieleidster Fujimori vrijgelaten RL

05 mei 2020

00u37

Bron: ANP 0 De Peruaanse oppositieleider Keiko Fujimori is maandag vrijgelaten. Afgelopen donderdag bepaalde het hooggerechtshof in het land dat ze op borgtocht vrij mocht komen. Fujimori werd de afgelopen drie maanden vastgehouden een onderzoek naar vermeende witwaspraktijken.

Fujimori verliet de vrouwengevangenis in het zuiden van de hoofdstad Lima en droeg een gezichtsmasker en witte handschoenen. Op Twitter had ze eerder aangekondigd direct na het verlaten van de gevangenis een coronatest te ondergaan voordat ze naar huis gaat.

Het onderzoek tegen haar maakt deel uit van een corruptiezaak die draait om de financiering van haar verkiezingscampagne om president te worden. Aanklagers zeiden eerder dat ze een criminele organisatie leidde en miljoenen dollars ontving van de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht tijdens haar verkiezingscampagne in 2011. Fujimori ontkent de beschuldigingen.

Talloze politici van verschillende politieke partijen in Zuid-Amerika zijn de afgelopen jaren onderzocht vanwege het ontvangen van steekpenningen van Odebrecht. De naar België uitgeweken ex-president van Ecuador, Rafael Correa, werd bij verstek zelfs veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Ook hij ontkent.

Juridisch steekspel

Fujimori zou nog twaalf maanden cel moeten uitzitten hangende het onderzoek. Haar advocaten gingen echter met succes in hoger beroep om dat te voorkomen. Ondanks dat ze vrij is, mag de politica Lima niet zonder toestemming verlaten en heeft zij ook een meldplicht gekregen.

Eerder bracht Fujimori al vijftien maanden door in de gevangenis in afwachting van het onderzoek. In november werd zij vrijgelaten, omdat het volgens het hof te lang duurde voordat er een concrete aanklacht lag. In januari moest zij echter weer terug de cel in, nadat de aanklagers in hoger beroep gingen tegen dat besluit.

Fujimori is de dochter van de autoritaire Peruaanse ex-president Alberto Fujimori, die een 25-jarige gevangenisstraf uitzit voor het plegen van een staatsgreep, mensenrechtenschendingen en corruptie.

