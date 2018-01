Peruaanse ex-president Fujimori opnieuw in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen



Bron: Reuters 0 AP De Peruaanse ex-president Alberto Fujimori (foto) is in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen. De foto dateert uit 2013. De Peruaanse ex-president Alberto Fujimori is in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen. Dat meldt zijn arts aan de lokale media.

De dictatoriale oud-president kreeg op kerstavond gratie van de huidige president Pedro Pablo Kuczynski, waardoor hij zijn volledige gevangenisstraf van 25 jaar niet volledig uit hoeft te zitten. Dat leidde tot grote protesten in het hele land.

Fujimori lag eind december al in het ziekenhuis tot begin januari wegens hartproblemen, een te hoge bloeddruk en hartritmestoornissen. “Hij moet wat checks laten doen want ondanks zijn vooruitgang van de afgelopen dagen, is hij niet volledig stabiel”, zei zijn hoofdarts Alejandro Aguinaga aan de lokale media.

Gratie

Volgens een mededeling van president Kuczynski vroeg Fujimori op 11 december zelf gratie aan wegens zijn gezondheidsproblemen en volgde de huidige president door gratie te verlenen de aanbeveling van een medische raad. Meteen staken echter geruchten de kop op dat Kuczynski een deal had gesloten met Alberto's zoon Kenji Fujimori, die enkele dagen voordien onverwachts de afzetting van het staatshoofd had vermeden.

Fujimori was van juli 1990 tot november 2000 president van Peru. Ondertussen zit hij al ruim tien jaar in de cel in de Peruviaanse hoofdstad Lima. De rechts-populist - een zoon van Japanse immigranten - werd onder meer veroordeeld voor zware schendingen van de mensenrechten en machtsmisbruik tijdens zijn tienjarige ambtsperiode.