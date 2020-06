Peru overschrijdt kaap van 5.000 coronadoden IB

05 juni 2020

01u44

Bron: Belga 0 In Peru zijn inmiddels meer dan 5.000 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vandaag gemeld. Peru is na Brazilië het meest getroffen land in Latijns-Amerika.

De dodentol in Peru steeg de voorbije 24 uur met 137 tot 5.031. In Latijns-Amerika vielen er enkel in Brazilië en Mexico meer doden te betreuren, maar die landen tellen veel meer inwoners dan Peru, waar ongeveer 33 miljoen mensen wonen. Het aantal geregistreerde besmettingen in Peru is toegenomen tot 183.198. Enkel in Brazilië (584.000) zijn meer infecties vastgesteld.

De coronapandemie overspoelt het Peruviaanse gezondheidssysteem, dat kampt met ernstige tekorten aan zuurstof voor de behandeling van patiënten. Donderdag heeft de regering zuurstofvoorraden uitgeroepen tot "strategische hulpbron".

Strenge lockdownmaatregelen

In Peru gelden sinds 16 maart strenge lockdownmaatregelen. Er is een avondklok ingesteld en de grenzen zijn gesloten. De maatregelen zijn van kracht tot eind deze maand. Volgens lokale media gaat de regering de noodtoestand met 90 dagen verlengen, maar dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat ook de lockdownmaatregelen na juni gehandhaafd blijven.

