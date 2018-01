Peru opgeschrikt door zware aardbeving: zeker 2 doden en 65 gewonden KVDS

11u38

Bron: Belga 0 earthquake.usgs.gov Peru is vanochtend opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Volgens de regionale overheid vielen er zeker twee doden en 65 gewonden. Even was er ook sprake van een tsunami-alarm, maar dat werd later ingetrokken. Dat meldt de United States Geological Survey.

De aardbeving vond plaats voor de kust van Peru, op 36 kilometer diep in de aardkorst, zo'n 124 kilometer ten zuidwesten van Puquio en 460 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lima. The Pacific Tsunami Warning Centre stuurde een waarschuwing voor een tsunami uit en trok die later opnieuw in.

Voorlopig hebben de hulpdiensten twee doden en 65 gewonden geteld. Een 55-jarige man kwam volgens CNN om het leven in de regio Arequipa toen hij door een rots verpletterd werd. Het tweede slachtoffer viel in dezelfde regio, maar meer details zijn er niet.

Bezoek van de paus

Paus Franciscus brengt van 15 tot 21 januari een bezoek aan Peru en Chili. Op donderdag 18 januari vliegt hij vanuit de Chileense hoofdstad Santiago naar de Peruaanse hoofdstad Lima.

AFP Een banner in Peru verwelkomt de paus.