Peru opgeschrikt door zware aardbeving: tsunami-alarm ingetrokken KVDS

11u38

Bron: Belga 0 earthquake.usgs.gov Peru is vanochtend opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Er was ook tsunami-alarm, maar dat werd later ingetrokken. Dat meldt de United States Geological Survey.

De aardbeving vond plaats voor de kust van Peru, op 36 kilometer diep in de aardkorst, zo'n 124 kilometer ten zuidwesten van Puquio en 460 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lima. The Pacific Tsunami Warning Centre stuurde een waarschuwing voor een tsunami uit en trok die later opnieuw in.

Er is nog geen nieuws over mogelijke schade of slachtoffers.