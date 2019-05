Peru getroffen door zware aardbeving: 1 dode en 26 gewonden FVI

26 mei 2019

10u39

Bron: Reuters, Belga 2 Een aardbeving met een kracht van 8 op de schaal van Richter heeft zondagmorgen het noorden van Peru getroffen. Momenteel is er één slachtoffer en raakten nog eens 26 mensen gewond. Dat heeft de Civiele Bescherming bekendgemaakt. In het district Hurarango in de regio Cajamarca kwam een 48-jarige man om toen een rotsblok op zijn woning terechtkwam terwijl hij sliep.

Het Amerikaanse geologie-instituut USGS zei dat de beving een kracht van 8 had en zich om 02.41 uur plaatselijke tijd op ongeveer 75 kilometer ten zuidoosten van de stad Lagunas had voorgedaan, in het Amazonewoud bij de grens met Brazilië. Met een kracht van 8 op de schaal van Richter gaat het om de tot nu toe zwaarste aardbeving van dit jaar.

De Civiele Bescherming van Peru sprak van een kracht van 7,5 en zei dat de aardbeving paniek had gezaaid onder de bevolking, maar geen grote schade had aangericht. Volgens het geofysische instituut van Peru lag het epicentrum op 141 kilometer diepte.

De aardbeving duurde 127 seconden en de schok werd gevoeld in verscheidene regio’s in het noorden en midden van het land. In de hoofdstad Lima liepen de inwoners naar buiten hoewel het nog nacht was en aan het regenen.

De minister van Binnenlands Zaken twitterde eerst nog dat er geen enkel slachtoffer was gevallen, maar dat woningen waren vernield. Er werd onder meer schade gemeld in Yurimaguas, dat het dichtst bij het epicentrum ligt. “Veel oude huizen zijn ingestort door deze krachtige beving”, aldus de burgemeester van de gemeente, Hugo Araujo.

Geoloog Patricio Valderrama van het rampencentrum zei dat “het noorden van Peru zo’n aardschok niet meer gevoeld had sinds de grote aardbeving van 1970". Toen vielen bij een beving met een kracht van 7,9 in het noordoosten meer dan 70.000 doden.