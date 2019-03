Peru getroffen door aardbeving met magnitude 7 ttr

01 maart 2019

12u39

Bron: belga 0 Het Zuid-Amerikaanse land Peru is vandaag getroffen door een aardbeving met magnitude 7. Dat meldt het Amerikaanse geologisch instituut (USGS). Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen grote schade.

De beving vond plaats op een dertigtal kilometer ten noordoosten van de stad Azángaro, in het zuiden van het land. Er vielen geen slachtoffers en ook de schade is beperkt, bevestigen de Peruviaanse autoriteiten. Het gaat om een bergachtige en dunbevolkte regio. Bovendien situeerde het epicentrum van de beving zich op een diepte van 257 kilometer. De zwaarste aardbevingen in Zuid-Amerika zitten volgens het USGS meestal rond een diepte van 70 kilometer of minder.

Op 22 februari werd Peru al eens getroffen door een aardbeving met magnitude 7,5. Daarbij vielen toen negen gewonden.