Persoonlijke gegevens van honderden Duitse politici, onder wie Angela Merkel, gehackt LH

04 januari 2019

10u40

Bron: ANP, Belga 0 Hackers hebben via Twitter persoonlijke data van honderden Duitse politici gelekt. Het gaat om onder meer kredietkaartnummers, telefoonnummers en kopieën van identiteitskaarten en chatgesprekken. Opvallend: alle partijen zijn het slachtoffer, behalve het extreemrechtse AfD. Ook bondskanselier Angela Merkel werd getroffen.

Journalisten van de openbare omroep RBB deden de ontdekking van de hacking. Alle politieke partijen vertegenwoordigd in het Duitse federale parlement zijn het slachtoffer geworden van het datalek, behalve het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD). Ook politici in deelstaten zijn getroffen.

De informatie is verspreid via een soort adventskalender op Twitter. Een account met meer dan 16.000 volgers deelde links naar de gegevens, die soms enkele jaren oud zijn.

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het lek. Ook zijn de motieven van de dader of daders nog een raadsel. Er zijn nog geen bijzonder gevoelige politieke documenten ontdekt, maar de hoeveelheid uitgelekte persoonlijke informatie is wel omvangrijk. Ook kredietkaartnummers, adressen en privé-informatie over familieleden werden openbaar gemaakt.

Brieven van en naar Merkel buitgemaakt

De belangrijkste getroffen politicus is bondskanselier Angela Merkel. Onder meer een faxnummer, een e-mailadres en verschillende brieven van en naar de kanselier werden buitgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe gevoelig die gehackte informatie is.

De Duitse minister van Justitie, Katarina Barley, heeft de hack veroordeeld als een aanval op de Duitse democratie. “De dader van deze aanval wil het vertrouwen in onze democratie en onze instellingen ondergraven”, zo zegt ze. Ze hoopt dat de dader snel gevat wordt en dat diens motieven worden bekendgemaakt. “Criminelen, en de mensen die hen steunen, zouden geen enkel debat in ons land mogen dicteren.”