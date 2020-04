Personeelstekort in groot veldhospitaal Londen? Sinds de opening op 3 april zijn er in Nightingale maar 41 patiënten behandeld WDw

Bron: Belga 0 Het grote veldhospitaal dat begin deze maand de deuren opende in de Britse hoofdstad Londen, heeft tot nu slechts enkele tientallen patiënten opgenomen. Volgens de Britse krant The Guardian weigert het veldhospitaal coronapatiënten bij gebrek aan personeel, maar dat trekt de regering in twijfel.

Veldhospitaal Nightingale werd opgezet om zwaar zieke patiënten naar over te brengen. Op termijn kan het ziekenhuis groeien van 500 tot 4.000 bedden. In documenten van de Britse gezondheidsdienst NHS die The Guardian te pakken kreeg, valt te lezen dat die verplaatsing van patiënten geannuleerd werd wegens personeelsproblemen.

Sinds de opening op 3 april, die druk bijgewoond was door de pers, zijn er maar 41 patiënten behandeld. Het personeel zegt aan de krant dat er te weinig verplegers zijn die gespecialiseerd zijn in intensieve zorg.

Bedrieglijk

De Britse regering doet het hele verhaal af als bedrieglijk. Het ziekenhuis in een groot evenementencentrum in het oosten van de stad is enkel bedoeld voor spoedgevallen en indien andere ziekenhuizen in de hoofdstad niet meer kunnen volgen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er dankzij het goede werk van de NHS nog steeds voldoende plek in de bestaande ziekenhuizen. Een NHS-verantwoordelijke zegt, anoniem, in de krant dat de projecties een snellere toename van het aantal patiënten voorspelden.

Vuurdoop

Intussen heeft de nieuwe oppositieleider bij zijn vuurdoop in het parlement woensdag de traagheid van de Conservatieve regering verweten in de aanpak van het nieuwe coronavirus. Keir Starmer is recentelijk verkozen tot opvolger van Jeremy Corbyn aan het hoofd van Labour.

In heel Groot-Brittannië zijn al meer dan 17.000 mensen in het ziekenhuis overleden aan Covid-19.

