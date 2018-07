Personeelsdirecteur Amerikaans overheidsagentschap “wierf vrouwen aan als sekspartner voor mannelijke personeelsleden” kv

31 juli 2018

03u25

Bron: Washington Post 0 Enkele weken geleden stapte de personeelsdirecteur van FEMA, het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding in de VS, op. Er loopt een onderzoek naar de man, onder andere omdat hij vrouwen zou aangeworven hebben als potentiële sekspartners voor mannelijke medewerkers van het bedrijf. Hij creëerde daarmee een “sfeer van seksuele intimidatie”, deelde de leider van het agentschap maandag mee.

Tijdens een intern onderzoek dat zeven maanden in beslag nam, blijkt dat de seksuele intimidatie en ander wangedrag al jaren aan probleem vormen bij het agentschap, deelde FEMA-directeur William ‘Brock’ Long maandag mee. In sommige gevallen zou het zelfs kunnen gaan om praktijken op crimineel niveau, luidt het. Long kreeg vorig jaar een klacht binnen van een medewerker. Daarop werd een onderzoek ingesteld.

Vrienden en vrouwen van datingsites

Corey Coleman stond van 2011 tot juni van dit jaar aan het hoofd van de personeelsdienst van FEMA. In april werd hij met administratief verlof gestuurd. Op 18 juni diende hij zijn ontslag in, vlak voor hij verhoord zou worden in het kader van het onderzoek. FEMA heeft de man sindsdien nog niet kunnen ondervragen.

Long maakt gewag van de “toxische” omgeving op het HR-departement onder Coleman. Zo zou de personeelsdirecteur sinds 2015 veel van zijn vrienden en leden van zijn vroegere studentenvereniging hebben aangeworven, alsook vrouwen die hij ontmoette in cafés en op datingwebsites. In veel gevallen gaat het om mensen die niet over de nodige kwalificaties beschikken om voor het agentschap te werken. Sommigen van hen gaf hij vervolgens een promotie zonder dat de medewerkers eerst de nodige stappen daartoe hadden doorlopen.

Seksuele relaties

Vervolgens plaatste Coleman sommige vrouwen over naar andere departementen of regionale kantoren, zodat zijn vrienden een seksuele relatie met hen konden proberen aan te knopen, zo verklaarden medewerkers tijdens gesprekken met de onderzoekers. Daarnaast ging Coleman ook zelf seksuele relaties aan met twee ondergeschikten.

Verscheidene zaken weden overgedragen aan de inspecteur-generaal van het departement Binnenlandse Veiligheid. Die zal onderzoeken of het om criminele seksuele intimidatie gaat.

Het grootste probleem dat ik hier mag oplossen is waarschijnlijk de uitroeiing van deze kanker. William ‘Brock’ Long, directeur FEMA

Volgens Long reikt het probleem echter veel verder dan Coleman. Het onderzoek “stopt niet bij hem”, deelde hij mee. “Het grootste probleem dat ik hier mag oplossen is waarschijnlijk de uitroeiing van deze kanker”, zei Long. “Hoeveel klachten werden er niet gehoord? Ik moet ervoor zorgen dat we een veilige werkomgeving hebben voor onze medewerkers.” Verscheidene medewerkers van het HR-departement zouden opgestapt zijn omdat ze niet akkoord gingen met het beleid van Coleman, beweert Long.

Maatregelen

Long heeft maandag een e-mail gestuurd naar alle medewerkers van het bedrijf waarin hij het onderzoek toelicht en beschrijft welke stappen de organisatie neemt om seksuele intimidatie aan te pakken. Zo komt er onder andere een verplichte training door een extern bedrijf, nieuwe begeleidingsdiensten, een nieuwe afdeling om beschuldigingen van seksueel wangedrag te onderzoeken en een team van onafhankelijke onderzoekers dat moet uitvlooien of bepaalde klachten onvoldoende onder de loep genomen werden.

De directeur maakte de zaak naar eigen zeggen zelf publiek “om open en transparant te zijn en het verhaal liever zelf te vertellen dan dat de mensen dat voor hen zouden doen”.