Personeel Ryanair overweegt nieuwe staking eind september kg

06 september 2018

18u39

Bron: Belga 5 Verschillende Europese vakbonden van het cabinepersoneel bij Ryanair komen morgen bijeen in Rome om de stakingsacties van afgelopen zomer te evalueren . Ook twee pilotenvakbonden tekenen er present. De vakbonden zullen er bekijken wat hun volgende stappen zijn, zegt Didier Lebbe van de christelijke bediendevakbond CNE. De bonden hebben een nieuwe stakingsactie op het oog eind september, stelt de vakbondsman.

Eerder dit jaar kwamen de bonden al bijeen in Lissabon en Rome. Dat leidde uiteindelijk tot twee dagen werkonderbreking in België, Italië, Spanje en Portugal. Nadien was er een pilotenstaking in België, Zweden, Ierland, Duitsland en Nederland, waarbij bijna 55.000 reizigers getroffen werden.



In de verschillende landen vragen de vakbonden en pilotenorganisaties de toepassing van de nationale arbeidswetgeving, en niet enkel de Ierse.

"Politici doen niets"

"We gaan richting een staking van het cabinepersoneel eind september. En mogelijk naar een tweede, van de piloten", zegt Didier Lebbe. De vergadering vrijdagvoormiddag in Rome moet ook beklemtonen dat "de politieke autoriteiten niets doen" in dit dossier, neemt hij minister van Werk Kris Peeters in het vizier. "Hij speelt het spel van Ryanair en wint tijd. Wij houden ons bezig met de onderhandelingen met Ryanair, dat hij de wetten laat naleven."