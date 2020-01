Personeel overspoelde ziekenhuizen in Wuhan draagt pampers wegens geen tijd om naar toilet te gaan jv

25 januari 2020

08u49

Bron: Washington Post 6 Ziekenhuispersoneel in de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar het dodelijke coronavirus uitbrak, draagt tijdens de diensturen pampers voor volwassenen omdat ze de tijd niet kunnen vinden om naar het toilet te gaan. De ziekenhuizen worden overspoeld door patiënten die al dan niet besmet zijn met het coronavirus. Dat schrijft The Washington Post.

Donderdag lokale tijd ging Wuhan met zijn 11 miljoen inwoners in quarantaine om de verspreiding van het nieuwe coronavirus 2019-nCoV tegen te gaan. De plaatselijke ziekenhuizen worden sindsdien overrompeld met patiënten die enkel nog in de stad zelf terecht kunnen voor behandeling. Op social media circuleren er beelden van mensen die opeengepakt zitten in hospitaalhallen, waar ze verzorging krijgen omdat er geen bedden meer vrij zijn.

Het medisch personeel draagt luiers uit schrik om hun gaspakken te scheuren als ze het zouden uitdoen bij een toiletbezoek. De kans bestaat dat ze geen nieuw pak kunnen krijgen wegens een gebrek aan voorraad. Ook van ander beschermend materiaal, zoals chirurgische maskers en veiligheidsbrillen, zou er maar een beperkt aanbod zijn. Een Chinese arts zou volgens de Daily Mail het virus opgelopen hebben omdat hij geen veiligheidsbril droeg.

Artsen vrezen zelf besmet te worden. De Post haalt het geval aan van een met het Wuhangvirus geïnfecteerde dokter die er “kapot” van was en zich opsloot in haar appartement. Ze zei niks aan haar ouders en voelde zich “hulpeloos en eenzaam”.

