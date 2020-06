Personeel Amazon in Duitsland legt werk neer om veiligere arbeidsomstandigheden te eisen ADN

29 juni 2020

18u14

Bron: Belga 0 BHonderden medewerkers van onlinehandelaar Amazon hebben in de nacht van zondag op maandag het werk neergelegd in meerdere logistieke centra in Duitsland. Dat meldt vakbond Verdi. De nachtploeg legde het werk neer voor een 48 urenstaking in onder meer Bad Hersfeld, Koblenz, Rheinberg en Werne, aldus de vakbond.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies het werk hebben neergelegd. Alleen al in het logistiek centrum gaat het om 400 tot 450 mensen, aldus Verdi.

Coronacrisis

De vakbond eist dat een cao wordt afgesloten om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers te verzekeren in het kader van de coronacrisis. Ook vraagt ze dat een conflict rond lonen, dat al zeven jaar aan de gang is, wordt opgelost, waarbij de vakbond vraagt om regionale cao's van de detailhandel en postorderverkoop te erkennen.



De vakbond vecht al jaren voor betere werkomstandigheden voor het personeel, en vanwege de coronacrisis wil ze extra druk zetten. Volgens Verdi zijn in het logistiek centrum van Bad Hersfeld dertig tot veertig mensen besmet geraakt door het virus.

Weinig bereidheid

Bij eerdere acties van het personeel had Amazon weinig bereidheid getoond om de problemen aan te pakken. Een woordvoerder liet eerder al weten dat Amazon ook zonder de cao een eerlijke en verantwoordelijke werkgever is. In Duitsland werken bij Amazon in 13 logistieke centra ongeveer 13.000 vaste personeelsleden.