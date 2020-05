Persfotograaf mishandeld tijdens zijn werk: “Twee keer hard op mijn slaap geslagen” SVM

31 mei 2020

12u34

Bron: Belga 0 In Rotterdam is een 33-jarige man aangehouden die verdacht wordt van mishandeling van de Rotterdamse persfotograaf Joey Bremer (24). Dat meldt de politie. De mishandeling gebeurde gisteravond toen Bremer aan het werk was. De fotograaf werd naar eigen zeggen twee keer hard op zijn slaap geslagen.

Bremer was foto's aan het maken na een schietpartij in de buurt van het Roel Langerakpark en het Vroesenpark. In beide parken was het gisteren druk en was de sfeer onrustig. Het laatstgenoemde park werd uit voorzorg door de politie gesloten.

De fotograaf, die onder meer voor het AD werkt, doet op de website van die krant zijn verhaal. Hij vertelt dat hij stopte met het filmen van een aanhouding. Daarop werd hem door een omstander gevraagd om alles wel vast te leggen. Toen hij dat weigerde, liep het uit de hand. "Een van hen riep naar mij: 'Waarom draai je weg? Je moet alles filmen!' Dit mondde uit in een kleine discussie, waarin ik weigerde mee te gaan. Ik kreeg een klap op mijn slaap en daarna nog een vol erachteraan. Ik heb het gevoel alsof mijn hoofd gloeit", zegt hij in het AD.

De fotograaf ging na de mishandeling aanvankelijk door met zijn werk, maar heeft aan de klappen een lichte hersenschudding overgehouden. Bij de schietpartij, waar de fotograaf op af gekomen was, vielen twee gewonden. Ze zijn met een letsel aan arm, buik en been naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost.