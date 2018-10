Perfect trouwfeest in Sydney, huwelijksreis van hun dromen naar de VS, maar in New York krijgt bruid plots enkele beroertes Joeri Vlemings

16 oktober 2018

13u02

Bron: 9news.com.au 0 Van de hemel naar de hel, dat is wat het kersverse koppel Joseph en Francheska Bechara overkwam. De twee Sydneysiders hadden gespaard voor een prachtig trouwfeest in Darlington met meer dan 700 genodigden. Daarna vlogen ze voor de huwelijksreis van hun dromen naar New York. Maar al na twee dagen sloeg daar het noodlot toe. Francheska moest plots in de Big Apple vechten voor haar leven.

Het leek een sprookje. Joseph (28) en Francheska (27) hadden elkaar zo’n acht jaar geleden leren kennen in de plaatselijke kerk. Het was volgens insiders “liefde op het eerste gezicht”. Ze hadden net samen een huis gekocht op 30 km van het Australische Sydney. Ze zouden er na hun huwelijk intrekken. Op 7 oktober was het zover. Dan stapten Joseph en Francheska Bechara in het huwelijksbootje in Darlington bij Sydney. Meer dan 700 genodigden genoten mee van het “perfecte” feest, waarvoor het koppel centjes had gespaard.

De huwelijksreis mocht er ook zijn: een trip van drie weken door de VS. Maar al na twee dagen in de Big Apple trof Joseph ‘Joe’ Bechara zijn kersverse echtgenote Francheska afgelopen zaterdag bewusteloos aan in de fitnesszaal. Ze had haar gsm in de hand, waarschijnlijk omdat ze om hulp wou bellen. Francheska, lerares van beroep, werd overgebracht naar het Mount Sinai Hospital, waar de artsen aan Joseph vertelden dat ze enkele beroertes na elkaar had gehad. Volgens Francheska’s schoonbroer Joe Toubia was ze tot dan compleet gezond en had ze geen medische voorgeschiedenis. De dokters weten volgens hem ook zelf niet waarom ze plots geveld werd door de beroertes. Waarschijnlijk werd de bloedklonter ter hoogte van haar hart gevormd.

Francheska moest drie ernstige hersenoperaties ondergaan om de druk in haar hoofd te verminderen, zo blijkt uit de GoFundMe-pagina die vrienden en collega’s voor het onfortuinlijke koppel hebben opgezet. Nog volgens die site staat Francheska, ‘Fran’, nu voor een revalidatieperiode van drie tot vier maanden in New York. En dat kost allemaal bakken geld, vandaar de online geldinzamelactie. Het doel is om 300.000 AUD of 185.000 euro bijeen te krijgen.

“Francheska mag niet reizen. Joe zal dus alle hulp kunnen gebruiken voor accommodatie, voor ziekenhuis- en revalidatiekosten, en voor zijn levensonderhoud”, schrijven de vrienden. “Al die kosten moeten op voorhand betaald worden. We willen Francheska en Joe helpen om door deze vreselijke periode te geraken.” De Bechara’s hadden wel een reisverzekering afgesloten, maar de ziekenhuiskosten belopen volgens de Daily Mail zo’n 20.000 AUD of meer dan 12.000 euro per dag.

Francheska’s moeder en haar schoonmoeder zijn beiden overgevlogen naar New York om haar bij te staan. Ze toont inmiddels bemoedigende tekenen van herstel. Eind november of begin december wordt er nog een benefiet voor Francheska georganiseerd in Sydney.