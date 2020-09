Peperdure tv-spots hebben nauwelijks effect op Amerikaanse kiezer IPS

04 september 2020

17u56 0 “I’m (dan wel) Donald Trump (of Joe Biden) and I approve this message”: elke vier jaar worden in de Amerikaanse presidentscampagnes honderden miljoenen dollars gespendeerd aan politieke tv-spots. Maar een nieuwe studie door de Universiteit van Yale toont aan dat al die dure reclame weinig doet om kiezers te overtuigen.

De studie die afgelopen woensdag in het tijdschrift Science Advances is gepubliceerd, mat de effecten van 49 spraakmakende advertenties in de presidentiële campagne van 2016. Gedurende 29 weken werd aan 34.000 proefpersonen gevraagd om campagneadvertenties of een placebo-advertentie - een autoverzekeringsreclame - te bekijken, om vervolgens een korte enquête te beantwoorden.

De politieke advertenties bleken weinig invloed te hebben op de voorkeuren van kiezers, ongeacht de toon, de timing of de partijdigheid van het publiek.



“Er is een idee dat een echt goede advertentie, of een advertentie die in de juiste context aan een gericht publiek wordt weergegeven, kiezers kan beïnvloeden”, zegt Alexander Coppock, assistent-hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de Faculteit Letteren en Wetenschappen. “Maar we ontdekten dat politieke advertenties consequent kleine overtuigende effecten hebben op een reeks van kenmerken.”

Positieve advertenties werken niet beter dan aanvalsadvertenties, en Republikeinen, Democraten en onafhankelijken blijken op dezelfde manier te reageren op de spotjes. En advertenties die worden uitgezonden in zogenoemde battle-states zijn niet wezenlijk effectiever dan advertenties in andere staten.

Naambekendheid

Uit het onderzoek bleek dat, gemiddeld en voor alle variabelen, de advertenties de voorkeursscore van een kandidaat onder de respondenten slechts 0,05 punt op de vijfpuntsschaal van de enquête konden verschuiven. Het effect van de advertenties op wie op individuen wilden stemmen was nog kleiner: een statistisch onbeduidende 0,007 procentpunt.

Toch tonen de bevindingen niet aan dat politieke advertenties altijd ineffectief zijn.“Tv-advertenties helpen kandidaten hun naambekendheid bij het publiek te vergroten, wat buitengewoon belangrijk is”, zegt Coppock. “Bovendien waren de effecten die we aantoonden klein maar detecteerbaar en konden ze het verschil maken tussen het winnen en verliezen van een close-verkiezing.”