Peperdure, in België gestolen Mercedessen teruggevonden in Nederland dankzij gps Petra Vogel

14 juli 2018

14u50

Bron: Brabants Dagblad 8 In het Nederlandse Den Bosch en Vught zijn gisteravond drie in België gestolen peperdure Mercedessen teruggevonden. De wagens hadden geen kenteken. Naar nog minimaal twee andere auto's wordt gezocht. De politie heeft een 22-jarige man uit Vught aangehouden, die mogelijk iets te maken heeft met de diefstallen.

De politie trof twee auto's rond 19 uur aan in garageboxen aan de Jan van Speykstraat in Vught. Het gaat om Mercedessen van het GLC type. De wagens werden teruggevonden dankzij een gps-tracker. Ook werd er in Vught een Volkswagen Golf zonder kenteken aangetroffen. Vermoedelijk is ook die auto gestolen.

Een andere gestolen Mercedes werd rond dezelfde tijd door de politie gespot op de Empelse Dijk in Den Bosch. Na een achtervolging werd de Mercedes door de politieauto geramd en kwam tot stilstand op de Empelse Schans. De bestuurder wist te ontkomen. Agenten zagen op de Empelse Dijk een andere auto rijden waarvan ze het vermoeden hadden dat hij in contact stond met de gevluchte bestuurder. In de auto zat een 22-jarige Vughtenaar. Omdat hij mogelijk meer weet van de diefstallen is hij opgepakt. Hij zit nog vast en wordt verhoord.

Opslagterrein

Alle wagens zijn volgens Gerrit Walgemoet, directeur van recherchebureau Investigation & Recovery Service in Hengelo, in de nacht van donderdag op vrijdag weggehaald van een opslagterrein in de omgeving van Luik. Het gaat volgens hem om minimaal vijf 'jong gebruikte' personenauto's. "De totale schade, het bergen, de schade in België en de schade aan de auto's bedraagt zo'n 500.000 euro", aldus Walgemoet die de auto's samen met zijn partner DESA uit Berlijn opspoorde.

Wanpraktijken

In de bewuste garageboxen aan de Jan van Speykstraat in Vught vonden al eerder wanpraktijken plaats. Zo'n drie jaar geleden werd tijdens een controle door de gemeente, politie, belastingdienst en milieuboa’s bij zo’n 20 garageboxen onder andere een hennepkwekerij en illegale autowerkplaats aangetroffen. De garageboxen werden door de burgemeester gesloten.

Walgemoet vraagt mensen die meer weten over de andere gestolen auto's zich te melden bij de politie.

Op de Empelse Schans in #DenBosch hebben wij rond 19.00 uur een gestolen Mercedes aangetikt met een politieauto. Bestuurder wist helaas te ontkomen. Gaat om een licht getinte man van rond de 25 jaar met een grijze hoody en gemillimeterd haar. Info is welkom! Politie Oost-Brabant(@ politieob) link