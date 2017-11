Pep Guardiola heeft het niet enkel over voetbal maar haalt ook uit naar Spanje: "Ik ben bezorgd" FT

19u39 0 Photo News Pep Guardiola tijdens de Champions League-match tegen Napels, afgelopen donderdag. Niet alleen voetbal primeert bij hem. Een persconferentie over voetbal gaat tegenwoordig niet álleen maar over voetbal. De beste trainer ter wereld, Pep Guardiola, voer aan de vooravond van de topper Manchester City - Arsenal scherp uit naar de Spaanse regering. In het Catalaans pleitte hij ervoor de gevangengenomen ministers zo snel mogelijk vrij te laten.

Guardiola profileert zich al jaren als boegbeeld van de Catalaanse onafhankelijkheid. De trainer van Manchester City dook twee jaar geleden nog de politiek in en werd lijstduwer van de Catalaanse separatisten. Op 9 november 2015 toog Guardiola zelfs naar Spanje om er te stemmen voor onafhankelijkheid in een symbolisch referendum. Tijdens de persconferentie vandaag kon hij dan ook niet anders de Spaanse regering toch even op de vingers te tikken.

"Ik hoop dat de elf politici die in de gevangenis zitten snel worden vrijgelaten. Ik ben bezorgd, want dit is ook wat er met ons kan gebeuren als we onze mening uiten. Als het hen overkomt, kan het iedereen overkomen. We mogen niet vergeten dat deze politici - en ook twee activisten - nooit een ruit hebben ingegooid of een papiertje op straat hebben gegooid. Ze zitten in de gevangenis omdat ze een stemming organiseerden."

Volgens de voetbaltrainer is er geen weg meer terug. "Dit komt allemaal doordat we een officieel referendum wilden. De enige oplossing is dat de Spaanse regering gaat onderhandelen met Catalonië en instemt met een referendum. Zo simpel is het."