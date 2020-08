Pentagon wil tegen eind november minder dan 5.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan IB

11 augustus 2020

01u15

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten gaan in de loop van de komende vier maanden het aantal Amerikaanse militairen dat in Afghanistan gelegerd is, nog verder terugtrekken, afhankelijk van hoe de situatie in het land evolueert. Dat heeft het Pentagon maandag gezegd in een communiqué.

Bedoeling is dat er tegen eind november nog minder dan 5.000 VS-soldaten in Afghanistan zijn, al hangt alles af van de vooruitgang die wordt geboekt in het vredesproces.

“De terugtrekking zal zoals altijd gebeuren onder voorwaarden en na consultatie van het Congres. Ook verloopt het proces in rechtstreekse coördinatie met onze bondgenoten en onze partners van de NAVO”, klinkt het.

Momenteel zijn er in Afghanistan zo'n 8.600 Amerikaanse soldaten gestationeerd, conform een bilateraal akkoord dat op 29 februari in Doha werd ondertekend door Washington en de taliban.

De overeenkomst voorziet dat alle buitenlandse troepen tegen de lente van 2021 Afghanistan moeten hebben verlaten. In ruil moeten de opstandelingen garanties geven op vlak van veiligheid.