Pentagon wil kernarsenaal uitbreiden: tijdperk van Obama voorgoed voorbij LVA

03 februari 2018

00u59

Bron: The Washington Post 4 De tijden van de Amerikaanse ex-president Barack Obama, die het nucleaire arsenaal aanzienlijk wou afbouwen, zijn duidelijk voorbij. Gisteren maakte het Pentagon hun nieuwe defensiestrategie bekend waarin kernwapens weer een centrale rol spelen.

Het plan behelst de (her)invoering van twee soorten kernwapens: zogenaamde "low-yield nukes", mini-nukes of atoomwapens met een explosieve kracht van minder dan 5 kiloton TNT, en de nucleaire kruisraket SLC-M, waarvan de productie onder president George W. Bush werd stopgezet en die door Obama werd verwijderd uit het kernarsenaal.

Het zijn de eerste strategiewijzigingen sinds 2010. In een voorwoord zegt de minister van Defensie James Mattis dat de veranderingen de noodzaak weerspiegelen "de realiteit in de ogen te kijken" en "de wereld te beschouwen zoals ze is, niet zoals we zouden willen dat ze was".

De wijzigingen staan lijnrecht tegenover het beleid dat Obama voerde. De afbouw van het kernarsenaal was een centraal punt op zijn agenda. Amerika had volgens hem "de morele verplichting een voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld". In het licht van de nieuwe ontwikkelingen in Rusland, China, en Noord-Korea, die hun kernarsenaal uitbreiden, ziet Trump zich verplicht de defensiekoers te wijzigen.

Rusland

Met de productie van mini-nukes voor ballistische raketten zou de VS volgens de Washington Post reageren op het grote Russische arsenaal van kleine kernwapens, iets wat grotendeels ontbreekt in het Amerikaanse wapenarsenaal. Nu Rusland zich opnieuw ontwikkelt tot geopolitieke vijand van de VS houdt het Pentagon met de mogelijkheid rekening dat Moskou een bondgenotenstaat van de VS zou bezetten en door het gebruiken van mini-nukes een tussenkomst van Amerikaanse troepen zou verhinderen. Zonder gelijkaardige wapens zou Washington gedwongen zijn te kiezen voor een buitenproportioneel grote kernaanval of juist voor conventionele wapens die hen zwak zouden doen overkomen. Het Pentagon zegt dat ze met de juiste middelen willen kunnen reageren.

Japan en Zuid-Korea

Met de herinvoering van de kruisraket SLC-M wil Washington de veiligheid garanderen van de landen waarvoor Noord-Korea een grote dreiging vormt, met name Japan en Zuid-Korea.

Cyberaanvallen

Het plan, dat midden januari al lekte, is reden tot bezorgdheid bij anti-kernwapenorganisaties. Vooral het feit dat cyberaanvallen ook in de lijst opduiken van niet-nucleaire strategische bedreigingen duidt erop dat de lat om over te gaan tot een kernoorlog nu een pak lager wordt gelegd.

Het nieuwe beleid "wil makkelijker bruikbare kernwapens met minder kracht ontwikkelen en wil ze inzetten als reactie op cyberaanvallen of conventionele aanvallen op burgerlijke infrastructuur, zoals financiële, energie-, communicatie- en transportnetwerken", zegt Bruce Blair, oprichter van de anti-kernwapenbeweging Global Zero. "Het maakt een kernoorlog meer waarschijnlijk, niet minder."

Het Pentagon benadrukt dat de VS de wapens slechts zou gebruiken "in de meest extreme omstandigheden".