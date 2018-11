Pentagon wijst verzoek van Trump af: geen detentiecentra voor migrantenkaravaan TTR

05 november 2018

19u10

Bron: Sky News 4 Het Amerikaanse leger wees het verzoek van het Witte Huis af om detentiecentra te bouwen voor de “migrantenkaravaan” uit Centraal-Amerika. Dat meldt Sky News vandaag. In totaal zijn momenteel zo’n 6.000 migranten onderweg naar de VS. Drie grote migrantengroepen trekken door de zuidelijke Mexicaanse staten Chiapas en Oaxaca.

Vorige week kondigde het Amerikaanse leger aan dat meer dan 7.000 soldaten naar de grens met Mexico trekken. Zij zullen de grensbewakers logistiek bijstaan. Burgers oppakken mogen ze niet, al gaf Trump in eerste instantie wel aan dat “een gegooide steen als een geweer mag worden geïnterpreteerd”. Later kwam hij op die uitspraak terug. Bovendien verzocht Trump het Amerikaanse leger om detentiecentra te bouwen, maar dat verzoek zal het Pentagon dus niet inwilligen. Dat blijkt uit een rapport, dat door enkele anonieme Amerikaanse functionarissen vandaag werd bekendgemaakt.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt al weken voor de “migrantenkaravaan”, die hij ook gebruikt in zijn verkiezingscampagne voor de tussentijdse Amerikaanse parlementsverkiezingen (‘midterms’). Trump spreekt van een “invasie” en een “gevaar voor de nationale veiligheid”. Hij heeft de migranten meermaals opgeroepen terug te keren, omdat ze volgens hem “hun tijd verdoen’' en niet in de VS zullen worden toegelaten. De ‘midterms’ vinden morgen plaats.

Vandaag kwamen ongeveer 1.700 migranten uit Centraal-Amerika aan in Mexico-Stad, als tussenstop naar de Verenigde Staten. Nog eens ongeveer 2.000 migranten bevinden zich op de route van het zuidelijk gelegen Oaxaca naar Puebla. Deze mensen hebben zich in meerdere kleine groepjes opgedeeld. Twee andere “migrantenkaravanen” bevinden zich nog zuidelijker, in de Mexicaanse deelstaat Chiapas.

