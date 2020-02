Pentagon test succesvol intercontinentale raket ADN

05 februari 2020

18u23

Bron: Belga 0 De VS hebben vandaag bekendgemaakt succesvol een intercontinentale ballistische raket (ICBM) te hebben getest. De Minuteman III beschikt over een nieuw dispositief om deze verouderende grond-luchtraketten te moderniseren.

De raket werd om 09.33 uur Belgische tijd gelanceerd van op de basis Vandenberg in Californië. Het projectiel legde zowat 6.760 km boven de Stille Oceaan af om ter hoogte van het atol Kwajalein in de Marshall-archipel in zee te ploffen, zegt de Amerikaanse luchtmacht (USAF).

“Betrouwbare nucleaire afschrikking”

Die beklemtoont dat het een ontwikkelings- en geen routinetest zoals die van 2 oktober betrof. De Minuteman III is sinds 2005 de enige grond-luchtraket uit het Amerikaanse nucleair arsenaal, en bevindt zich in silo's op drie militaire bases. Maar de oorlogsraket is aan het verouderen. Moderniseringsprogramma's zoals vandaag uitgetest "zijn essentieel opdat ons land een betrouwbare nucleaire afschrikking heeft", zei kolonel Omar Colbert, die het bevel voert over de tests.

De USAF benadrukt ook dat de test al maanden geleden was gepland, en "geen antwoord of reactie op gebeurtenissen in de wereld of spanningen in een regio is.” De raket voerde overigens ook geen kop mee, maar beschikte over een “terugkeermodule” of het onderdeel dat normaal elke kernkop van een ICBM meevoert.