Pentagon stuurt extra troepen naar oosten van Syrië om olievelden te beschermen IB

25 oktober 2019

01u15

Bron: Belga, ANP, Reuters 2 Het Pentagon heeft vandaag aangekondigd dat het de militaire inzet in het oosten van Syrië verhoogt om de olievelden daar te beschermen tegen de jihadisten van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De beslissing komt er a mper twee weken nadat president Trump besloot de Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken.

Reden om de Amerikaanse aanwezigheid in Syrië “met extra militaire middelen” uit te breiden, is volgens een hoge functionaris van het Pentagon om te voorkomen dat olievelden worden heroverd door restanten van IS of andere terroristische groeperingen.

Volgens de Amerikaanse media zou het Trump vooral te doen zijn om de olievelden in de Syrische provincie Deir el-Zour. De militaire top van de VS zien dat gebied als cruciaal om een terugkeer van IS in de regio te voorkomen.

"De Verenigde Staten zijn vastbesloten om hun posities, in samenwerking met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), te versterken”, verklaart een militaire verantwoordelijke die anoniem wil blijven.

Omvang operatie onbekend

Over de omvang van de operatie is niets bekend, ook is het voorlopig onduidelijk wat precies onder de “extra militaire middelen” verstaan wordt. Volgens de Amerikaanse media gaat het om tanks en bijbehorende manschappen die zich al in het Midden-Oosten bevinden.