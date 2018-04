Pentagon stopt leveringen F-35 na conflict over betalingen jv

12 april 2018

09u38

Bron: belga 2 Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de levering stopgezet van de meeste F-35-vliegtuigen van Lockheed Martin Corp. De beslissing kwam er na een dispuut over wie de kosten moet dekken van een productiefout. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De F-35 is een van de opties om de Belgische F-16's te vervangen.

Lockheed bevestigde in een mededeling dat het Pentagon de leveringen heeft stopgezet vanwege een contractuele kwestie, maar gaf geen verder details. "De productie binnen het F-35-programma wordt voortgezet, en we hebben er vertrouwen in dat we ons leveringsdoel van 91 vliegtuigen voor 2018 zullen halen", klinkt het nog.

Vorig jaar stopte het Pentagon al de leveringen van de F-35-toestellen voor 30 dagen, nadat bij meer dan 200 toestellen een productiefout werd vastgesteld, waardoor roest ontstond. Nadat herstellingen werden uitgevoerd, werden de leveringen hervat, en kon Lockheed Martin toch nog zijn doelstellingen halen voor 2017.

Volgens persagentschap Reuters ligt een conflict over wie zal betalen voor die complexe logistieke herstelling, aan de oorzaak van de stopzetting van de leveringen. Voor de herstelling zouden technici over de hele wereld vliegtuigen moeten repareren.

Het is nog niet duidelijk wanneer de leveringen werden stopgezet, maar volgens The Hill zou het Pentagon toch nog twee toestellen ontvangen hebben.

De bronnen die Reuters op de hoogte brachten lieten bovendien weten dat ook buitenlandse klanten getroffen zouden kunnen worden door de stopzetting van de leveringen door het Pentagon. Al minstens twee buitenlandse overheden hebben eveneens de leveringen gestopt, klinkt het.

Het conflict over de herstelling is het zoveelste probleem binnen het duurste wapenprogramma van de VS. De administratie van president Donald Trump had onlangs bovendien nog kritiek op de kostprijs van de gevechtstoestellen.

De F-35 is een van de mogelijke vervangers voor de Belgische F-16's, naast de Britse Eurofighter. Minister van Defensie Steven Vandeput kwam onlangs nog in opspraak nadat uit een document zou gebleken zijn dat de keuze voor de F-35 al sinds 2015 vastlag. De minister minimaliseerde het belang van dat document, en verklaarde dat het slechts om één van de vele documenten ging die op zijn kabinet gepasseerd zijn.