Pentagon stelt Trumps militaire parade uit LVA

17 augustus 2018

02u52

Bron: CNBC News 0 In een verklaring laat het Pentagon donderdag weten dat het kijkt "naar mogelijkheden om de militaire parade in 2019 te laten doorgaan". De parade, een idee van de Amerikaanse president Donald Trump, was eigenlijk gepland voor november. Eerder op de dag berichtten de Amerikaanse media dat het evenement 80 miljoen dollar meer zou kosten dan gepland.

De parade die oorspronkelijk op 10 november zou doorgaan wordt nu uitgesteld. Het kostenplaatje zou daar voor iets kunnen tussen zitten. Volgens eerste schattingen zou het defilé 12 miljoen dollar kosten. Gisteren verscheen in de media dat de kosten op 92 miljoen dollar worden geschat. Dat bedrag wordt deels betaald door het Pentagon, deels door het ministerie van Staatsveiligheid.

Het Pentagon laat nu weten dat het de parade uitstelt: "Het Amerikaanse ministerie van Defensie en het Witte Huis plannen een parade om Amerikaanse veteranen te eren en de honderdste verjaardag van Wereldoorlog I te herdenken. We hadden die oorspronkelijk gepland voor 10 november maar we zijn het er nu over eens geworden naar mogelijkheden te kijken in 2019", luidde de verklaring.

Trump gaf het Pentagon begin dit jaar de opdracht voor een militaire parade. Het laatste defilé in Washington dateert van 25 jaar geleden. Trump kwam op het idee nadat hij vorig jaar in Parijs samen met president Emmanuel Macron het defilé ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag had bijgewoond. De plannen voor een militaire optocht in de Amerikaanse hoofdstad stuiten echter op veel kritiek