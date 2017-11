Pentagon retweet "per abuis" oproep tot aftreden Trump LB

23u41

Bron: ANP 2 AFP De tweet waarin Trump werd opgeroepen ontslag te nemen, werd snel weer verwijderd. Het Pentagon heeft, naar eigen zeggen per abuis, een bericht geretweet waarin president Donald Trump werd opgeroepen ontslag te nemen. Na het ontdekken van de fout heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie het bericht snel verwijderd.

Het gaat om een tweet van @ProudResister over Amerikaanse politici die worden beschuldigd van het seksueel lastig vallen van anderen. De Democratische senator en voormalige komiek Al Franken werd opgeroepen om af te treden en de Republikein Roy Moore kreeg het advies zijn ambities voor een Senaatszetel namens de staat Alabama op te geven. Trump werd opgeroepen ontslag te nemen als president.

Een woordvoerder van het Pentagon liet weten dat een bevoegde beheerder van het twitteraccount per abuis "content heeft geretweet die niet wordt onderschreven door het ministerie van Defensie".

Zaak Moore

In de zaak Moore laat Trump weten dat het aan de kiezers in Alabama is om te beslissen of de omstreden Republikein recht heeft op een plek in de Amerikaanse Senaat.

AFP De Republikeinse kandidaat voor de Senaat Roy Moore wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

"De president vindt de beschuldigingen zorgelijk en zegt dat ze serieus moeten worden genomen'', zei de woordvoerster van het Witte Huis. Eerder zei Trump dat als de beschuldigingen terecht zijn, Moore uit de race voor Senaatszetel moet stappen. Volgens zijn woordvoerster vindt de president dat nog steeds, maar zijn het in de huidige situatie de kiezers die zich over de toekomst van Moore moeten uitspreken.

Moore wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. De beschuldigingen gaan over incidenten die zich jaren geleden zouden hebben voorgedaan en zijn afkomstig van vrouwen die destijds jonge meisjes waren.

Moore is kandidaat (70) bij de tussentijdse verkiezing volgende maand voor een Senaatszetel namens de staat Alabama. Hij staat te boek als extreem conservatief en eigengereid.