Pentagon noemt nieuw militair offensief van Turkije in Syrië onaanvaardbaar IB

13 december 2018

02u16

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse ministerie van Defensie stuurde woensdag (lokale tijd) een waarschuwing naar Turkije, dat eerder op de dag had aangekondigd een nieuw militair offensief te plannen in Noord-Syrië, tegen de Koerden. Zo'n unilateraal optreden is onaanvaardbaar, aldus het Pentagon.

Het was de Turkse president Recep Tayyip Erdogan die gisteren in een toespraak verklaarde dat zijn leger binnen enkele dagen de Koerden gaat bekampen in een gebied ten oosten van de Eufraat, in het noorden van Syrië. Hiermee komen de Turken in de militaire invloedssfeer van de VS, voor wie de Koerden bovendien een belangrijke bondgenoot zijn in de strijd tegen IS.

“VS erg bezorgd”

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie zei "erg bezorgd" te zijn over deze militaire actie in een zone waar ook Amerikaans militair personeel actief is. "We beschouwen dergelijke actie als onaanvaardbaar", klonk het. De woordvoerder wees er nog op dat de Koerdische alliantie SDF een belangrijke bondgenoot is in de strijd tegen IS. "We kunnen niet toelaten dat IS op dit kritieke punt weer kan herademen en dat de belangrijke vooruitgang die we hebben gemaakt, in gevaar wordt gebracht".